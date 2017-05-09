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Массимо Каррера: "Спартак" не выиграет Лигу чемпионов в следующем сезоне

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от следующего сезона, а также рассказал о футболе, который проповедует его команда.

"Мне всё ещё предстоит многому научиться. Я выиграл лишь своё первое чемпионство. Что касается Лиги чемпионов, надеюсь, там нам не предстоит встретиться с "Челси" Конте (Каррера работал с Антонио в "Ювентусе". — Прим.). Вчера общался с президентом клуба Леонидом Федуном, он меня поздравил. На следующий сезон постараемся сделать команду сильнее. Лигу чемпионов мы не выиграем, но можем снова побороться за победу в РФПЛ.

Что такое футбол Карреры? Это организованный и агрессивный футбол, владение мячом и высокий прессинг. Узнают ли меня болельщики на улице? Да, но они очень стесняются. Иногда преследуют меня задолго до того, как попросить автограф или сделать совместную фотографию, но это нормально", — цитирует Карреру ITASportpress.

"Чемпионат.сом"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 22:29
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(4)
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 23:18) #
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online

Цитата: пушкин
Какой то Каррера не спартаковский,

И именно это начинает наводит панику в сбголубые и кс ряды .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: пушкин спб (Сегодня, 23:09) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Какой то Каррера не спартаковский, Святого красно-белого писания в руках не держал что ли?? Этим только дай поговорить о несбыточном, сидя в середине таблицы, а этот выиграл титул, а о дальнейших победах помалкивает. То ли дело Назаров,- спартак возьмёт две ЛЧ подряд, и не ипёт, вот пример настоящего спартаковца, а этот странный какой-то, одним словом, макаронник. А ведь год как в свинарнике, куда Трахтенберг смотрит, не понимаю,- у великой команды тренер двоешник, с ума сойти. confused


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№9 Написал: pasha Киров (Сегодня, 22:56) #
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Цитата: maradona72
нас только в одном клубе функционеры могут говорить , что за 10 лет выиграют 2 раза ЛЧ и 5 кубков Уефа.

Только не говорить,а ставить цели..Это разные вещи..Плох тот солдат,который.....,.


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№8 Написал: khmel Питер (Сегодня, 22:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Быть того не может!!!
Регистрация: 12.08.2012
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:44) #
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online

Цитата: кочегар
не выиграем-значит проиграем, верно я думаю?

У нас только в одном клубе функционеры могут говорить , что за 10 лет выиграют 2 раза ЛЧ и 5 кубков Уефа.

Ну а так то да, только полный eбанат на голову, может сказать или поверить, что Спартак на следующий год выиграет ЛЧ.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
"мужик в петухе"!

это я в блессинг,тч не плагиать.она у меня крайне ранимая и глупая,прочитать может и обидеться.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 22:40) #
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лукавит Массимо, ведь знает, что Спартак главный фаворит ЛЧ
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 22:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вчера общался с президентом клуба Леонидом Федуном, он меня поздравил. На следующий сезон постараемся сделать команду сильнее.

Главное не количество , а качество !
Регистрация: 30.08.2015
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:36) #
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кочегар

Поиграй-ка ты лучше в игру-угадайку: "Останется-НЕ останется у паровозов "мужик в петухе"??! smirk
А то сразу о Лиге Чемпионов отписался.
Вам в конце следующего сезона хотя бы ГОРДО СКАЗАТЬ: "МЫ ВОШЛИ В ЧИСЛО ШЕСТИ ЛУЧШИХ КОМАНД РОССИИ", а не глупости всякие писать.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:34) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: кочегар
не выиграем-значит проиграем, верно я думаю?


Осмотреться надо сначала. )
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
не выиграем-значит проиграем, верно я думаю?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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