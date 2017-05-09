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Превью. 36 тур. ФНЛ
Превью. 36 тур. ФНЛ
20:05
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (64)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (64)
18:09
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
15:29
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Массимо Каррера: "Спартак" не выиграет Лигу чемпионов в следующем сезоне
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от следующего сезона, а также рассказал о футболе, который проповедует его команда.
"Мне всё ещё предстоит многому научиться. Я выиграл лишь своё первое чемпионство. Что касается Лиги чемпионов, надеюсь, там нам не предстоит встретиться с "Челси" Конте (Каррера работал с Антонио в "Ювентусе". — Прим.). Вчера общался с президентом клуба Леонидом Федуном, он меня поздравил. На следующий сезон постараемся сделать команду сильнее. Лигу чемпионов мы не выиграем, но можем снова побороться за победу в РФПЛ.
Что такое футбол Карреры? Это организованный и агрессивный футбол, владение мячом и высокий прессинг. Узнают ли меня болельщики на улице? Да, но они очень стесняются. Иногда преследуют меня задолго до того, как попросить автограф или сделать совместную фотографию, но это нормально", — цитирует Карреру ITASportpress.
"Чемпионат.сом"
"Мне всё ещё предстоит многому научиться. Я выиграл лишь своё первое чемпионство. Что касается Лиги чемпионов, надеюсь, там нам не предстоит встретиться с "Челси" Конте (Каррера работал с Антонио в "Ювентусе". — Прим.). Вчера общался с президентом клуба Леонидом Федуном, он меня поздравил. На следующий сезон постараемся сделать команду сильнее. Лигу чемпионов мы не выиграем, но можем снова побороться за победу в РФПЛ.
Что такое футбол Карреры? Это организованный и агрессивный футбол, владение мячом и высокий прессинг. Узнают ли меня болельщики на улице? Да, но они очень стесняются. Иногда преследуют меня задолго до того, как попросить автограф или сделать совместную фотографию, но это нормально", — цитирует Карреру ITASportpress.
"Чемпионат.сом"
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