Массимо Каррера: "Спартак" не выиграет Лигу чемпионов в следующем сезоне

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от следующего сезона, а также рассказал о футболе, который проповедует его команда."Мне всё ещё предстоит многому научиться. Я выиграл лишь своё первое чемпионство. Что касается Лиги чемпионов, надеюсь, там нам не предстоит встретиться с "Челси" Конте (Каррера работал с Антонио в "Ювентусе". — Прим.). Вчера общался с президентом клуба Леонидом Федуном, он меня поздравил. На следующий сезон постараемся сделать команду сильнее. Лигу чемпионов мы не выиграем, но можем снова побороться за победу в РФПЛ.Что такое футбол Карреры? Это организованный и агрессивный футбол, владение мячом и высокий прессинг. Узнают ли меня болельщики на улице? Да, но они очень стесняются. Иногда преследуют меня задолго до того, как попросить автограф или сделать совместную фотографию, но это нормально", — цитирует Карреру ITASportpress.