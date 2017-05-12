Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Иржи Ярошик: "Крылья" были самой дружной командой, в которой я играл

Экс-футболист "Крыльев Советов" Иржи Ярошик вернулся в Самару для участия в праздновании 75-летия клуба и вспомнил время своего выступления за волжан.

"Очень рад, что Ваня Таранов остался. Я с ним играл, еще в ЦСКА застал. Слежу за своими бывшими командами. За "Крыльями", конечно, тоже слежу. Желаю удачи в концовке чемпионата России.

Много воспоминаний. Я здесь прожил два года, одни из лучших воспоминаний. Команда была дружная, мы показывали хороший результат. Могу сказать, это была самая дружная команда из всех, где я играл. Сейчас я перешел на "другой берег" футбола. Учусь на тренера. Футбол для меня все, хочу остаться в нем", - цитирует Ярошика официальный сайт "Крыльев".
Теги: Ярошик Крылья Советов
Сегодня, 06:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.