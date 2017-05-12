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Иржи Ярошик: "Крылья" были самой дружной командой, в которой я играл
Экс-футболист "Крыльев Советов" Иржи Ярошик вернулся в Самару для участия в праздновании 75-летия клуба и вспомнил время своего выступления за волжан.
"Очень рад, что Ваня Таранов остался. Я с ним играл, еще в ЦСКА застал. Слежу за своими бывшими командами. За "Крыльями", конечно, тоже слежу. Желаю удачи в концовке чемпионата России.
Много воспоминаний. Я здесь прожил два года, одни из лучших воспоминаний. Команда была дружная, мы показывали хороший результат. Могу сказать, это была самая дружная команда из всех, где я играл. Сейчас я перешел на "другой берег" футбола. Учусь на тренера. Футбол для меня все, хочу остаться в нем", - цитирует Ярошика официальный сайт "Крыльев".
"Очень рад, что Ваня Таранов остался. Я с ним играл, еще в ЦСКА застал. Слежу за своими бывшими командами. За "Крыльями", конечно, тоже слежу. Желаю удачи в концовке чемпионата России.
Много воспоминаний. Я здесь прожил два года, одни из лучших воспоминаний. Команда была дружная, мы показывали хороший результат. Могу сказать, это была самая дружная команда из всех, где я играл. Сейчас я перешел на "другой берег" футбола. Учусь на тренера. Футбол для меня все, хочу остаться в нем", - цитирует Ярошика официальный сайт "Крыльев".
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