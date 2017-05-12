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Гаджи Гаджиев: наша задача играть так, чтобы стыдно не было за свою игру
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Спартака" заявил, что от столичной команды, оформившей чемпионство, не стоит ждать расслабленной игры.
"Какая разница, какой состав приедет? Конечно, хотелось бы, чтобы приехали известные футбольные игроки, чтобы было интересно нашим болельщикам не только на "Амкар" смотреть. Наша задача играть так, чтобы стыдно не было за свою игру перед болельщиками. Именно это я и буду говорить своей команде. Зрелище должно быть красивым. Нам терять нечего кроме чести, как говорится", - цитирует специалиста "Эхо Перми".
"Какая разница, какой состав приедет? Конечно, хотелось бы, чтобы приехали известные футбольные игроки, чтобы было интересно нашим болельщикам не только на "Амкар" смотреть. Наша задача играть так, чтобы стыдно не было за свою игру перед болельщиками. Именно это я и буду говорить своей команде. Зрелище должно быть красивым. Нам терять нечего кроме чести, как говорится", - цитирует специалиста "Эхо Перми".
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