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Юрий Семин: Ари надо обязательно оставлять в "Локомотиве"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин хотел бы, чтобы нападающий Ари, права которого принадлежат "Краснодару", продолжил выступать за "железнодорожников".
"Останется ли Ари в "Локомотиве" на следующий сезон? Это не от меня зависит. Я считаю, что надо его оставлять обязательно, а как дальше будет, не знаю. Работа в этом направлении ведётся", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
"Останется ли Ари в "Локомотиве" на следующий сезон? Это не от меня зависит. Я считаю, что надо его оставлять обязательно, а как дальше будет, не знаю. Работа в этом направлении ведётся", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
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