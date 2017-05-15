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Юрий Семин: Ари надо обязательно оставлять в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин хотел бы, чтобы нападающий Ари, права которого принадлежат "Краснодару", продолжил выступать за "железнодорожников".

"Останется ли Ари в "Локомотиве" на следующий сезон? Это не от меня зависит. Я считаю, что надо его оставлять обязательно, а как дальше будет, не знаю. Работа в этом направлении ведётся", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Ари Локомотив
Сегодня, 00:14
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