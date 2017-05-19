Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:25
Жулиано вызван в сборную Бразилии (2)
Жулиано вызван в сборную Бразилии (2)
18:07
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
16:12
Превью. 38 тур. ФНЛ (1)
Превью. 38 тур. ФНЛ (1)
Владимир Путин объявил благодарность Леониду Федуну
Президент России Владимир Путин объявил благодарность владельцу "Спартака" Леониду Федуну. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Федуну объявлена благодарность "за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий".
Федуну объявлена благодарность "за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.