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Владимир Путин объявил благодарность Леониду Федуну

Президент России Владимир Путин объявил благодарность владельцу "Спартака" Леониду Федуну. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Федуну объявлена благодарность "за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий".
Теги: Путин Федун Спартак
Сегодня, 22:14
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(0)
№3 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 22:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
С припиской: "Только больше так чмошно не нойте..." smile

Научись читать ,благодарность Федуну , а не плаческу


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:42) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
С припиской: "Только больше так чмошно не нойте..." smile
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 22:31) #
  • +1
  •  (1)

Путин удовлетворён.....
Регистрация: 17.06.2016
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