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Фанаты "Спартака" пытались отобрать билеты у перекупщиков в Туле

У стадиона в Туле работает группа перекупщиков, которые продают билеты на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги "Арсенал" — "Спартак" номиналом 200 рублей по цене в 2000 рублей.

Возмущенные болельщики "Спартака" требовали продажи по цене хотя бы в два раза больше номинала. Не добившись своего, они попытались отобрать у перекупщиков пачку билетов на игру. Те спаслись бегством, сообщает "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак
Сегодня, 13:28
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