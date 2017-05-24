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Иван Новосельцев: информация о моем желании покинуть "Зенит" не соответствует действительности

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев опроверг в разговоре с "СЭ" слухи о своем желании покинуть клуб. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 25-летний футболист недоволен атмосферой в команде и малым количеством игровой практики.

– Информация о якобы моем желании покинуть "Зенит" не соответствует действительности, – сказал Новосельцев. – Ни я, ни кто либо из моих официальных представителей не озвучивал ничего подобного.

Напомним, что Новосельцев перешел в "Зенит" из "Ростова" 31 августа прошлого года. После этого он принял участие лишь в восьми матчах во всех турнирах.
Теги: Новосельцев Зенит
Сегодня, 19:38
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(0)
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: tiki
да кто ж спорит
соловьев тоже не жаловался

Цитата: Кристоф
Цитата: tiki
да кто ж спорит
соловьев тоже не жаловался

Бухаров одобряет.

Погребняк поддерживает
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: Кристоф (Сегодня, 20:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
да кто ж спорит
соловьев тоже не жаловался

Бухаров одобряет.
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:46) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
да кто ж спорит
соловьев тоже не жаловался


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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