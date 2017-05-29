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Дмитрий Балашов: Кирьяков выполнил задачу на сезон

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал будущее главного тренера команды Сергея Кирьякова.

"Нет никакого решения, на днях будет заседание попечительского совета, все решения будут приниматься там. Сегодня у нас есть результат, и мы больше ни о чем не думаем. Да, Кирьяков выполнил задачу на сезон. Мы довольны тем, что впервые в истории клуба остались в премьер-лиге. Это знаковое событие для города, болельщиков, это история клуба. Дальше будем смотреть пошагово, но нам сейчас не до этого - у нас сейчас одни эмоции", - цитирует Балашова ТАСС.
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 00:58
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:28) #
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Гнать этого недотренера надо!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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