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Дмитрий Гунько: Сакала приятно удивляет

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько рад успехам нападающего красно-белых Фэшна Сакалы на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет. Сегодня форвард сборной Замбии забил гол в ворота Германии (4:3 д.в.) в матче 1/8 финала. Всего на его счету уже три мяча на турнире в Корее.

"Рад успехам Сакалы. Следим за ним, как и за другими игроками "Спартака-2" в своих сборных. Фэшн приятно удивляет, будет надеяться на то, что он дойдет как можно дальше на чемпионате мира, хоть это и сократит его отпуск", - цитирует Гунько "Спорт-Экспресс".
Теги: Гунько Спартак-2
Сегодня, 21:23
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№10 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:32) #
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online

Цитата: maradona72
Годик подымит еще в Спартаке-2, и уже через сезон будет выпускать его за основу

У него (и других угольков) пока в Спартаке-2 с реализацией швах. То ли не привыкли играть на синтетике или картошке, то ли непонятно что.
Регистрация: 22.09.2009
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот только Гунько как тренер для Спартак2 слабоват ! Бушманов был на три головы сильнее

П.с там видос с голом в ворота немцев.. Отправьте акинфееву! joy пускай посмотрит что ждет его ))


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Даже в молодежке негры...еперный стыд...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Почернел спартак окончательно. Ни воспитанриков, одни дрезинщики, динамовцы, негры и хачики...
"Он всё видит"
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
syamtomov,
Это он сначала на базе ЦСКА был, к Хонде приезжал. А занимался у вас. А вы слили паренька laughing
Регистрация: 12.05.2017
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:42) #
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online

Цитата: -Invader-
Как там Иппэй Синодзука поживает?

Контракт закончился.
Поехал в ЦСКА на просмотр.
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
Как там Иппэй Синодзука поживает? laughing
Регистрация: 12.05.2017
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:39) #
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Цитата: -Invader-
Чернозадое шпартальке! Хэй-Хэй!

4 игры три гола . Не плохо , да? Тем более у немцев выиграли. А Федун его купил всего за 10т рублей. Годик подымит еще в Спартаке-2, и уже через сезон будет выпускать его за основу, и будет еще один чернозадый eбать коней.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Чернозадое шпартальке! Хэй-Хэй! smile
Регистрация: 12.05.2017
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:26) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Фэшн из май профэшн
Регистрация: 16.03.2010
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