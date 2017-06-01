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Андрей Кобелев: имя Манчини говорит само за себя

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера питерского клуба.

"Имя тренера говорит само за себя. Он выигрывал чемпионаты в Италии, Англии. Это топовый специалист. Я был у него на стажировке, интересно наблюдать за его работой. Стану следить за ним и в России, по возможности, посмотрю за тренировочным процессом команды. Сможет ли он дать результат в свой первый сезон в России? Вполне. Многое зависит от покупок клуба. Учитывая, что спортивным директором стал Сарсания, в "Зените" стоит ждать хороших футболистов, и мы увидим совсем другую команду", - цитирует Кобелева "Спорт-Экспресс".
Теги: Коболев Манчини Зенит
Сегодня, 20:29
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