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СМИ: зарплата Манчини в "Зените" составит 4,5 млн евро в год?
Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини будет зарабатывать в клубе 4,5 млн евро в год, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с условиями контракта Манчини с "Зенитом".
"Личный контракт Манчини с "Зенитом" предполагает, что он будет получать в клубе 4,5 миллиона евро в год", - сказал источник.
"Личный контракт Манчини с "Зенитом" предполагает, что он будет получать в клубе 4,5 миллиона евро в год", - сказал источник.
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