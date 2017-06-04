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СМИ: зарплата Манчини в "Зените" составит 4,5 млн евро в год?

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини будет зарабатывать в клубе 4,5 млн евро в год, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с условиями контракта Манчини с "Зенитом".

"Личный контракт Манчини с "Зенитом" предполагает, что он будет получать в клубе 4,5 миллиона евро в год", - сказал источник.
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 10:42
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№31 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:04) #
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online

Зенит как пиявка на теле Страны. Опухоль, которую нужно выжигать.
Нет чтобы местных питерских пацанов выдвигать в команду, а вместо этого тратят бюджетные деньги черт поймешь на что.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№30 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Кого это вообще епет?!!!

свиней


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№29 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 12:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ieskela123
Цитата: kraf
А если еще задаться вопросом что за качество нашего бензина, и, особливо, качество бензина Лукойла?... Это тоже правительство виновато?

Самое интересное что на Лукойле, у нас, всегда очереди. А вот на других заправках нет. Ну это, скорее всего, все болельщики Спартака.


а он на Лукойле не заправляется, просто забыл об этом, в общем-то на е6анутых както пофик)
Регистрация: 17.07.2014
№28 Написал: ieskela123 Воронеж (Сегодня, 12:50) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kraf
А если еще задаться вопросом что за качество нашего бензина, и, особливо, качество бензина Лукойла?... Это тоже правительство виновато?

Самое интересное что на Лукойле, у нас, всегда очереди. А вот на других заправках нет. Ну это, скорее всего, все болельщики Спартака.


--------------------
Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012
№27 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 12:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
ты совсем дебил или почти совсем?!

бомж не может быть тупым наполовину! smile


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№26 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:48) #
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Цитата: sparwik53
Кокорин " А у меня все-равно больше".

Как волка ни корми, а у осла всё равно длиннее.
© нар. мудр.
Регистрация: 22.09.2009
№25 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:41) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин " А у меня все-равно больше".
Регистрация: 20.03.2014
№24 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:39) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Газпром нефть"-искусственно созданная компания,такая же как и Зина.Отжали Сибнефть и ещё две компании нефтяные и назвали всё это газпром нефть.Рулят и устанавливают цены и правила игры выходцы из Питера.В Москве,кстати,на первых ролях новые москвичи...из Питера.
Регистрация: 9.08.2015
№23 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 12:23) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: olegan
Бензин сам по себе стоит не дорого


А если еще задаться вопросом что за качество нашего бензина, и, особливо, качество бензина Лукойла?... Это тоже правительство виновато?
Регистрация: 3.06.2014
№22 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:22) #
  • -2
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online

Цитата: mongolor
у тебя нассано в башке....

бомж, ты совсем дебил или почти совсем?! smirk
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров выложил в своем Инстаграме видео с одного из своих концертов. На сцене, помимо самих музыкантов, находился нападающий "Зенита" Александр Кержаков. Форвард прыгал на сцене вместе с остальными.
стадо, тупое стадо..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№21 Написал: All_my Москва (Сегодня, 12:14) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дешовка

Цитата: СМЕРШ
Забыл про других великих - Бабий, Бундя, Лумб


Бабий плач - он же Луческу


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:10) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Серж1
ЕСЛИ БЫ ваш лукойл продавал бензин качественный и не самый дорогой


Канешна, газпромнефть же продаёт бензин по 40 копеек за литр, балбес. танефть тоже. Сибнефть ещё дешевле. Только Лукойл в стопятьсот раз дороже.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№19 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:05) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
В футболе конечно абсолютно неадекватные зарплаты.
Вот хоть разок бы почувствовать как это заработать 24375000 руб. (- налог). relieved


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№18 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:55) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: mongolor
Кого это вообще епет?!!!

бабушек, 10 лямов отстригли у каждой по немножку, у каждой незаметно
Регистрация: 7.12.2016
№17 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Кому вопрос?
Регистрация: 29.05.2017
№16 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 11:36) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Серж1
ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО (НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ) ,СКОЛЬКО БЫ ПЕНСИОНЕРОВ СКАЗАЛО БЫ СПАСИБО ЕСЛИ БЫ ЭТУ ЗАРПЛАТУ РАЗДЕРБАНИЛИ СРЕДИ НИХ.

бульбаш белгород ,ты себе даже не представляешь,сколько СКАЗАЛО БЫ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ СПАСИБО, ЕСЛИ БЫ ваш лукойл продавал бензин качественный и не самый дорогой

А ты не заправляйся на Лукойле в чем проблемы? Что за тупость ты несешь? Аааааа ты же питерский Тогда понятно.За газ хочешь не хочешь придется платить а на Лукойле ты можешь не запрвляться Понятно тебе? Что бы вы там не говорили Лукойл по факту частная компания и является всего лишь, вниманиеТИТУЛЬНЫМ СПОНСОРОМ СПАРТАКА но не содержит его.Так понятно?Спратак частный клуб а важе голубое убожество содержится на деньги налогоплательщиков.Это признают и ваши люди Канищев например тренер из Зенита-84,ссылку дать?
Регистрация: 20.05.2017
№15 Написал: olegan кениг (Сегодня, 11:33) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
ваш лукойл продавал бензин качественный и не самый дорогой

Бензин сам по себе стоит не дорого,дорого он стал стоить из-за акциза,цены на акциз устанавливает правительство!!!Откуда у нас правительство,не подскажешь?
Регистрация: 19.03.2011
№14 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 11:32) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
ДУМАЮ БОЛЬШЕ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ.

чем тебе думать,, у тебя нассано в башке....квд, тчк, зпт, ржд...
Регистрация: 24.04.2009
№13 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 11:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Серж1
ЕСЛИ БЫ ваш лукойл продавал бензин качественный и не самый дорогой

Согласен! А)(уевшую колонку пора раскулачивать


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№12 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 11:28) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Кого это вообще епет?!!!
Регистрация: 24.04.2009
№11 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 11:18) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
У Бердыева 3,5€ со всем штабом
Регистрация: 1.06.2017
№10 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 11:17) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
национальное достояние, хуле..)
Регистрация: 19.05.2015
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 11:16) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: капля никотина
Все таки это наш общий газ
А мечты "сбываются" только у вас.....

smirk
ДУМАЮ БОЛЬШЕ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:15) #
  • -1
  •  (9)
online

Жалко парня - на гроши приходит. Практически на минималку, по лекалам "достояния".

Все таки это наш общий газ
А мечты "сбываются" только у вас.....

Но тут госпожа Справедливость оттопчется на Зине за всю мазу. Только скелет будет похрустывать.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 11:12) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО (НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ) ,СКОЛЬКО БЫ ПЕНСИОНЕРОВ СКАЗАЛО БЫ СПАСИБО ЕСЛИ БЫ ЭТУ ЗАРПЛАТУ РАЗДЕРБАНИЛИ СРЕДИ НИХ.

бульбаш белгород ,ты себе даже не представляешь,сколько СКАЗАЛО БЫ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ СПАСИБО, ЕСЛИ БЫ ваш лукойл продавал бензин качественный и не самый дорогой
Регистрация: 21.07.2011
№6 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Maks1980
Роберто Манчини: «Рад, что «Зенит» выбрал меня, это клуб с богатой историей. В нем играли такие футболисты, как Вернидуб, Горовой, Зубко»

Забыл про других великих - Бабий, Бундя, Лумб smirk
Регистрация: 1.06.2017
№5 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 11:02) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
ЗАРПЛАТА МАНЧИНИ В "ЗЕНИТЕ" СОСТАВИТ 4,5 МЛН ЕВРО В ГОД?
журнашлюшка у нас спрашивает?))))))))

ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО (НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ) ,СКОЛЬКО БЫ ПЕНСИОНЕРОВ СКАЗАЛО БЫ СПАСИБО ЕСЛИ БЫ ЭТУ ЗАРПЛАТУ РАЗДЕРБАНИЛИ СРЕДИ НИХ.
Регистрация: 8.05.2016
№4 Написал: Wilshere (Сегодня, 11:01) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
ЗАРПЛАТА МАНЧИНИ В "ЗЕНИТЕ" СОСТАВИТ 4,5 МЛН ЕВРО В ГОД?
журнашлюшка у нас спрашивает?))))))))


Особенно у тебя, ведь с твоего кармана зарплата ему капать будет
Регистрация: 4.05.2014
№3 Написал: Ditrih (Сегодня, 10:53) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
ЗАРПЛАТА МАНЧИНИ В "ЗЕНИТЕ" СОСТАВИТ 4,5 МЛН ЕВРО В ГОД?
журнашлюшка у нас спрашивает?))))))))
Регистрация: 1.06.2014
№2 Написал: baden69 (Сегодня, 10:51) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Личный контракт Манчини с "Зенитом" предполагает, что он будет получать в клубе 4,5 миллиона евро в год"

Похоже, что это "опечатка" по Фрейду, будет именно ПОЛУЧАТЬ, а не ЗАРАБАТЫВАТЬ. Боюсь, что ничего хорошего Зенит не ждет с этим "великим"...
Регистрация: 31.08.2010
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