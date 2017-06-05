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Константин Сарсания: Канунниковым мы вообще не интересовались
Новый спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал информацию о том, что клуб может пополниться защитником "Ростова" Денисом Терентьевым и полузащитником Максимом Канунниковым.
"Сейчас многие говорят о возможных переходах в "Зенит", но не всё это достоверная информация. Канунниковым мы вообще не интересовались, например. Что касается Тереньтева, то это интересный молодой, да ещё и воспитанник питерского футбола. Здесь всё может быть, интерес есть, но ничего конкретного нет. Пока всё на стадии переговоров. Терентьев может сыграть как на левом, так и на правом фланге.
Сообщения о том, что Терентьев подписал контракт с "Зенитом", не соответствуют действительности. Он нам интересен, но пока у нас только переговоры. Всё зависит от того, как скоро мы встретимся и поговорим. Многие составляющие должны совпасть. Желание у игрока есть, но нужно ещё договориться с клубом. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит", - цитирует Сарсанию "Чемпионат.сом".
"Сейчас многие говорят о возможных переходах в "Зенит", но не всё это достоверная информация. Канунниковым мы вообще не интересовались, например. Что касается Тереньтева, то это интересный молодой, да ещё и воспитанник питерского футбола. Здесь всё может быть, интерес есть, но ничего конкретного нет. Пока всё на стадии переговоров. Терентьев может сыграть как на левом, так и на правом фланге.
Сообщения о том, что Терентьев подписал контракт с "Зенитом", не соответствуют действительности. Он нам интересен, но пока у нас только переговоры. Всё зависит от того, как скоро мы встретимся и поговорим. Многие составляющие должны совпасть. Желание у игрока есть, но нужно ещё договориться с клубом. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит", - цитирует Сарсанию "Чемпионат.сом".
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