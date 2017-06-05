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Константин Сарсания: Канунниковым мы вообще не интересовались

Новый спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал информацию о том, что клуб может пополниться защитником "Ростова" Денисом Терентьевым и полузащитником Максимом Канунниковым.

"Сейчас многие говорят о возможных переходах в "Зенит", но не всё это достоверная информация. Канунниковым мы вообще не интересовались, например. Что касается Тереньтева, то это интересный молодой, да ещё и воспитанник питерского футбола. Здесь всё может быть, интерес есть, но ничего конкретного нет. Пока всё на стадии переговоров. Терентьев может сыграть как на левом, так и на правом фланге.

Сообщения о том, что Терентьев подписал контракт с "Зенитом", не соответствуют действительности. Он нам интересен, но пока у нас только переговоры. Всё зависит от того, как скоро мы встретимся и поговорим. Многие составляющие должны совпасть. Желание у игрока есть, но нужно ещё договориться с клубом. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит", - цитирует Сарсанию "Чемпионат.сом".
Теги: Сарсания Канунников Терентьев Зенит
Сегодня, 19:09
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№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
ХОРОШ ПИСТЕТЬ, САРСАНИЯ laughing

«Ростов» и «Зенит» достигли соглашения о переходе защитника Дениса Терентьева в стан сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба ростовчан.

Футболист выступал за «Ростов» с 2015 года и провёл в желто-синей футболке 50 матчей.

«Благодарим Дениса за игру и самоотдачу, которую он демонстрировал в составе «Ростова» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении ростовчан.
Регистрация: 12.05.2017
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