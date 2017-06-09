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Александр Григорян продлил контракт с "Анжи" на год

"Анжи" подписал новый контракт с главным тренером Александром Григоряном, сообщает "Спорт-Экспресс".

О продлении сотрудничества сообщил сам тренер. Новое соглашение рассчитано на год.
Теги: Григорян Анжи
Сегодня, 22:35
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(1)
№3 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Сегодня, 23:29) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
позитивный человек
Регистрация: 4.10.2016
№2 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 23:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Первый аутсайдер ЧР-17/18 есть stuck_out_tongue_winking_eye


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№1 Написал: lokochi Россия (Сегодня, 23:04) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Вандефульно!!! laughing
Регистрация: 25.08.2009
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