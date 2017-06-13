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Артем Ребров: если Слуцкий пригласит в "Халл Сити" – поеду

Голкипер "Спартака" Артем Ребров прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером "Халл Сити".

"В первую очередь, Леонид Викторович представляет Россию, а не ЦСКА. А наш тренер за границей – это здорово. Если он позовет меня в "Халл"? Тут надо ставить вопрос не о клубе, а о тренере. Если Слуцкий пригласит – поеду. Но сейчас все мысли со "Спартаком»", - цитирует Реброва "Спорт-Экспресс".
Теги: Ребров Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 00:16
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№2 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 02:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
interested,
это типа как в зените с луческу? smile
Регистрация: 12.05.2017
№1 Написал: interested (Сегодня, 00:38) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Лёнчику самому через полгода могут дать под толстый зад. smirk
Регистрация: 18.10.2013
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