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Полузащитник "Оренбурга" Вадим Афонин перейдет в "Анжи"

Полузащитник "Оренбурга" Вадим Афонин продолжит карьеру в "Анжи".

"Афонин продолжит карьеру в "Анжи". Также, как вы знаете, Ойеволе вернулся в "Урал", а вратарь Гутор подписал контракт с "Тосно". На сбор в Сербию летят 9 игроков из молодежной команды, уже на месте ждем Поповича и Дюриша. Пока нет ясности по поводу Полуяхтова и Сивакова. Георгиев? Точки над I в отношении него тоже не расставлены, но в расположение команды болгарина нет. Слухов много… Цховребов из "Шинника"? Разговоры по нему велись, но это только разговоры: все кадровые решения будет принимать Темури Кецбая. Что касается потенциальных новичков, то их фамилии можно будет озвучить после первого контрольного матча", – сказал спортивный директор уральского клуба Борис Стукалов в интервью "Матч ТВ".
Теги: Анжи Оренбург Трансферы
Вчера, 23:05
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