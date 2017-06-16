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Массимо Каррера: видел, что на меня накатывается цунами из болельщиков, но страха не было

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что был невероятно счастлив чемпионству красно-белых.

"Матч с "Тереком"? Я увидел, что на меня практически цунами из болельщиков накатывается и быстро-быстро ушел в раздевалку. Никакого страха не было. Были положительные эмоции от того, что мы доставили столько радости болельщикам. Сам я тоже был невероятно счастлив", – приводит слова Карреры "Матч ТВ".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 00:08
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:59) #
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спасибо тебе, Каррера, за чемпионство flushed heart_eyes
Регистрация: 7.12.2016
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