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Максим Канунников находится в шаге от перехода в "Спартак"

Нападающий "Рубина" и сборной России Максим Канунников находится в шаге от перехода в "Спартак", утверждает "Чемпионат.сом".

Ранее появились сведения, что красно-белые ведут поиски нового футболиста в связи с травмой полузащитника Романа Зобнина, который после операции будет вынужден пропустить около шести месяцев, и Канунников входит в число трансферных целей московского клуба. Сделка вскоре должна быть завершена.
Теги: Канунников Спартак Рубин Трансферы
Сегодня, 20:40
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№18 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Макс, если бы «Спартак» предложил достойный контракт, уехали бы в Москву?
— Нет. Ни команду, ни город не люблю. Не знаю почему, но как-то не нравится мне. Так что категорическое нет.
Регистрация: 13.05.2017
№17 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько ему лет уже?


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№16 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не нужен !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№15 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 21:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально, россиянин, пригодится..


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№14 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:03) #
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online

Лишь бы купить кого-нибудь?
Регистрация: 6.10.2009
№13 Написал: coban сегодня (Сегодня, 21:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dobr25
Зобнин и Каннуников совершенно разные позиции

Ну и что? Будем играть по бразильской системе..делов то..))


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Mmm!!!
Регистрация: 18.07.2009
№12 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 21:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: XERX
а кто в Зобнина верил до того как он начал у нас играть???

Кстати, да!
Я и сам офигевал - зачем он нам.... А вон оно как вышло..
Регистрация: 25.05.2013
№11 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Очередной вброс ослобомжовой бредятины. Каннуников это уровень Рубина и Урала .... Ладно, ещё кто - то стоющий переходит, но , а это - гавно - гавном...
Регистрация: 10.01.2014
№10 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пора уже отменять этот лимит,из-за паспорта приходится подписывать всяких днарей,лучшие бы Гулиева наигрывали на месте Зобнина,как раз по позиции.
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: XERX - (Сегодня, 20:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ачуда
Зачем нам этот посредственный пешкодрал ?

а кто в Зобнина верил до того как он начал у нас играть???
Регистрация: 23.05.2009
№8 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 20:53) #
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разве что бутсы Промесу шнуровать,надеюсь что дело ограничится слухами
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: XERX - (Сегодня, 20:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dobr25
Зобнин и Каннуников совершенно разные позиции

он не обязательно на той позиции будет играть!!!
Регистрация: 23.05.2009
№6 Написал: vit (Сегодня, 20:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
само то под Лигу чемпионов...

клоун... у вас под чемп никуя ещё нет... а это пока ещё слухи...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: ачуда (Сегодня, 20:51) #
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Зачем нам этот посредственный пешкодрал ?
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 20:48) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно, сначала его, а потом и Смолова можно!
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:47) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да насрать,берут ради паспорта,все равно будет лавку полировать)
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 20:43) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Зобнин и Каннуников совершенно разные позиции


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:43) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
само то под Лигу чемпионов...
Регистрация: 19.03.2010
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