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Сердер Сердеров перейдёт в российский клуб

23-летний нападающий Сердер Сердеров, у которого сегодня закончился контракт с софийской "Славией", близок к переходу в клуб Российской футбольной Премьер-Лиги на правах свободного агента, сообщает "Чемпионат.сом".

Сделка должна быть завершена в ближайшее время.
Теги: Сердеров
Сегодня, 19:19
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