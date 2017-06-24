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Роберто Манчини: до последнего верил, что Россия дойдёт до финала Кубка конфедераций

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал вылет сборной России из Кубка Конфедераций.

Сегодня сборная России уступила команде Мексики (1:2) и закончила выступление на турнире.

"Я бы предпочел и я верил в это до последнего, что российская сборная дойдет до финала Кубка конфедераций, потому что она на это способна. К сожалению, не получилось. Но я верил в это", - приводит слова Манчини официальный сайт "Зенита".
Теги: Манчини Сборная России
Сегодня, 22:16
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