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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Контракт защитника "Урала" Ойеволе будет аннулирован, игрок вернется в "Оренбург"
Защитник Адессойе Ойеволе продолжит карьеру в «Оренбурге» и в ближайшее время будет заявлен за команду, сообщил «Матч ТВ» спортивный директор клуба Борис Стукалов.
Напомним, что в июне Ойеволе подписал контракт с «Уралом», однако он еще не был зарегистрирован в РФС и, видимо, будет аннулирован. За «Оренбург» 34-летний защитник будет выступать на полноправной основе.
С 2013 по 2017 годы Ойеволе провел за оренбуржцев 107 матчей, в том числе 27, забив один мяч, в РФПЛ, где являлся капитаном команды.
Напомним, что в июне Ойеволе подписал контракт с «Уралом», однако он еще не был зарегистрирован в РФС и, видимо, будет аннулирован. За «Оренбург» 34-летний защитник будет выступать на полноправной основе.
С 2013 по 2017 годы Ойеволе провел за оренбуржцев 107 матчей, в том числе 27, забив один мяч, в РФПЛ, где являлся капитаном команды.
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