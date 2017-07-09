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Контракт защитника "Урала" Ойеволе будет аннулирован, игрок вернется в "Оренбург"

Защитник Адессойе Ойеволе продолжит карьеру в «Оренбурге» и в ближайшее время будет заявлен за команду, сообщил «Матч ТВ» спортивный директор клуба Борис Стукалов.

Напомним, что в июне Ойеволе подписал контракт с «Уралом», однако он еще не был зарегистрирован в РФС и, видимо, будет аннулирован. За «Оренбург» 34-летний защитник будет выступать на полноправной основе.

С 2013 по 2017 годы Ойеволе провел за оренбуржцев 107 матчей, в том числе 27, забив один мяч, в РФПЛ, где являлся капитаном команды.
Сегодня, 21:52
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
а пояснения нынче ни к чему?даже без регистрации почему возврат?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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