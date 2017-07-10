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Алексей Маклаков: отсутствие белой полосы – это отсутствие истории клуба

Известный актёр и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков поделился мнением о новой форме московского "Спартака", которая была презентована 8 июля.

"Если бы на форме была полоса, она была бы достойна нашей команды. Отсутствие белой полосы – это отсутствие истории клуба. Полоса была заложена в основе спартаковской формы, почему её исключили, я не понимаю. В этом всегда была изюминка. Поэтому форма мне не понравилась.

Что касается большого количества спонсоров, то отношусь к этому как к вынужденной мере в кризисные годы", - цитирует Маклакова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак
Сегодня, 16:11
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№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Поэтому и убрали.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 17:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пора писать новую историю...
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Понимаю спонсоров на форме. Но отсутствие полосы ромбика - совсем не понимаю. Это должно быть вторым, после красно-белой гаммы, требование (повторяю - ТРЕБОВАНИЕ, а не пожелание) к дизайнерам. Не справились - пошли на фиг.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
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