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Василий Уткин: после РФС Будогосского возьмут в институт психиатрии учебным пособием

Спортивный телекомментатор Василий Уткин с иронией раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрея Будогосского.

"Когда Андрея Будогосского уволят из судейских начальников, то немедленно возьмут в институт психиатрии учебным пособием", - написал Уткин в твиттере.
Теги: Уткин Будогосский
Сегодня, 08:02
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№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 08:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вася зачет! Наредкость в точку laughing
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 08:09) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Алания»
Не верю, как это,- еврей евреем помыкает?... stuck_out_tongue_winking_eye laughing
Регистрация: 3.05.2015
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