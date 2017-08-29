Василий Уткин: после РФС Будогосского возьмут в институт психиатрии учебным пособием

Спортивный телекомментатор Василий Уткин с иронией раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрея Будогосского."Когда Андрея Будогосского уволят из судейских начальников, то немедленно возьмут в институт психиатрии учебным пособием", - написал Уткин в твиттере.