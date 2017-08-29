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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гусев: стоит откомментировать матч ЦСКА – "Спартак", как начинают идти письма
Спортивный комментатор Виктор Гусев стал гостем детского футбольного турнира "Хороший футбол", где провел мастер-класс для журналистов и пообщался с участниками турнира.
- Здорово, что в Тобольск на турнир "Хороший футбол" приехал Роман Широков?
– Участие таких игроков, как Широков, делает детский турнир не совсем детским. Это очень комплексный метод воздействия. В таком футболисте мальчишки могут увидеть пример для подражания. Когда они выходят на хорошее поле с электронным табло, их судят настоящие арбитры и к этому прибавляется присутствие такого мастер, все меняется. Организация турнира, экипировка, внимание со стороны прессы должны соответствовать определенному уровню, ведь они повышают вес турнира в глазах его участников. Должны быть атмосфера, напряженность, болельщики на трибунах. Проект "Хороший футбол" на правильном пути!
- Какое место болельщики занимают в современном футболе?
– Грядущий чемпионат мира будет не для прессы и не для функционеров, и не правы те, кто так думает. Он будет только для болельщиков, как и любой спорт. Футбол придумали для широкой массы болельщиков, а нарушения этого принципа приводят к неприятным ситуациям. Когда от болельщиков ничего не зависит в бюджете клуба и они всего лишь лирическая составляющая, рушится четкая система между футболом, клубом и болельщиками. Нужно всегда об этом помнить и знать при подготовке к чемпионату мира.
- Нововведения в футболе — это тоже для болельщиков?
– При введении видеоповторов решающим должно быть слово болельщика — нужно определиться, вы за справедливость или же за динамичность и непрерывность матча? Это изменение не в правилах, а в оценке; помощь судье и возможность принять правильное решение. С моей точки зрения, чем больше футбола, тем лучше: пусть затягивают видеоповторами и матч тогда будет длиннее. Но решать все это должны только болельщики.
- С каким поведением болельщиков вы сталкиваетесь после работы на матчах?
– Стоит откомментировать матч ЦСКА — "Спартак", как начинают идти письма. Понятно, что положительных отзывов там нет. Сложно представить человека, который покупает конверт, садится и начинает писать, как все здорово. Такое письмо может прийти только из сумасшедшего дома. 50% писем: почему вы весь матч болели за "Спартак"? Другие 50 — зачем так бессовестно поддерживать ЦСКА? Болельщик на что-то настроен, хочет что-то услышать и обязательно услышит, каким бы нейтральным ни был комментатор.
Sports.ru
- Здорово, что в Тобольск на турнир "Хороший футбол" приехал Роман Широков?
– Участие таких игроков, как Широков, делает детский турнир не совсем детским. Это очень комплексный метод воздействия. В таком футболисте мальчишки могут увидеть пример для подражания. Когда они выходят на хорошее поле с электронным табло, их судят настоящие арбитры и к этому прибавляется присутствие такого мастер, все меняется. Организация турнира, экипировка, внимание со стороны прессы должны соответствовать определенному уровню, ведь они повышают вес турнира в глазах его участников. Должны быть атмосфера, напряженность, болельщики на трибунах. Проект "Хороший футбол" на правильном пути!
- Какое место болельщики занимают в современном футболе?
– Грядущий чемпионат мира будет не для прессы и не для функционеров, и не правы те, кто так думает. Он будет только для болельщиков, как и любой спорт. Футбол придумали для широкой массы болельщиков, а нарушения этого принципа приводят к неприятным ситуациям. Когда от болельщиков ничего не зависит в бюджете клуба и они всего лишь лирическая составляющая, рушится четкая система между футболом, клубом и болельщиками. Нужно всегда об этом помнить и знать при подготовке к чемпионату мира.
- Нововведения в футболе — это тоже для болельщиков?
– При введении видеоповторов решающим должно быть слово болельщика — нужно определиться, вы за справедливость или же за динамичность и непрерывность матча? Это изменение не в правилах, а в оценке; помощь судье и возможность принять правильное решение. С моей точки зрения, чем больше футбола, тем лучше: пусть затягивают видеоповторами и матч тогда будет длиннее. Но решать все это должны только болельщики.
- С каким поведением болельщиков вы сталкиваетесь после работы на матчах?
– Стоит откомментировать матч ЦСКА — "Спартак", как начинают идти письма. Понятно, что положительных отзывов там нет. Сложно представить человека, который покупает конверт, садится и начинает писать, как все здорово. Такое письмо может прийти только из сумасшедшего дома. 50% писем: почему вы весь матч болели за "Спартак"? Другие 50 — зачем так бессовестно поддерживать ЦСКА? Болельщик на что-то настроен, хочет что-то услышать и обязательно услышит, каким бы нейтральным ни был комментатор.
Sports.ru
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