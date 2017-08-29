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Виктор Гусев: стоит откомментировать матч ЦСКА – "Спартак", как начинают идти письма

Спортивный комментатор Виктор Гусев стал гостем детского футбольного турнира "Хороший футбол", где провел мастер-класс для журналистов и пообщался с участниками турнира.

- Здорово, что в Тобольск на турнир "Хороший футбол" приехал Роман Широков?

– Участие таких игроков, как Широков, делает детский турнир не совсем детским. Это очень комплексный метод воздействия. В таком футболисте мальчишки могут увидеть пример для подражания. Когда они выходят на хорошее поле с электронным табло, их судят настоящие арбитры и к этому прибавляется присутствие такого мастер, все меняется. Организация турнира, экипировка, внимание со стороны прессы должны соответствовать определенному уровню, ведь они повышают вес турнира в глазах его участников. Должны быть атмосфера, напряженность, болельщики на трибунах. Проект "Хороший футбол" на правильном пути!

- Какое место болельщики занимают в современном футболе?

– Грядущий чемпионат мира будет не для прессы и не для функционеров, и не правы те, кто так думает. Он будет только для болельщиков, как и любой спорт. Футбол придумали для широкой массы болельщиков, а нарушения этого принципа приводят к неприятным ситуациям. Когда от болельщиков ничего не зависит в бюджете клуба и они всего лишь лирическая составляющая, рушится четкая система между футболом, клубом и болельщиками. Нужно всегда об этом помнить и знать при подготовке к чемпионату мира.

- Нововведения в футболе — это тоже для болельщиков?

– При введении видеоповторов решающим должно быть слово болельщика — нужно определиться, вы за справедливость или же за динамичность и непрерывность матча? Это изменение не в правилах, а в оценке; помощь судье и возможность принять правильное решение. С моей точки зрения, чем больше футбола, тем лучше: пусть затягивают видеоповторами и матч тогда будет длиннее. Но решать все это должны только болельщики.

- С каким поведением болельщиков вы сталкиваетесь после работы на матчах?

– Стоит откомментировать матч ЦСКА — "Спартак", как начинают идти письма. Понятно, что положительных отзывов там нет. Сложно представить человека, который покупает конверт, садится и начинает писать, как все здорово. Такое письмо может прийти только из сумасшедшего дома. 50% писем: почему вы весь матч болели за "Спартак"? Другие 50 — зачем так бессовестно поддерживать ЦСКА? Болельщик на что-то настроен, хочет что-то услышать и обязательно услышит, каким бы нейтральным ни был комментатор.

Sports.ru
Теги: Гусев ЦСКА
Вчера, 22:05
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(4)
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Вчера, 22:12) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Статья-то совсем о другом !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: avnik море (Вчера, 22:09) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
50% писем: почему вы весь матч болели за "Спартак"? Другие 50 — зачем так бессовестно поддерживать ЦСКА?

Гусеву нужно компьютер купить и сразу ему перестанут писать из психбольницы...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:08) #
  • 0
  •  (6)

Не слышно тебя и хорошо, одним недокомментатором меньше..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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