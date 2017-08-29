Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Зуев: назвать ошибку судьи в матче ЦСКА - "Ахмат" грубой язык не повернётся

Инспектор Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Сергей Зуев прокомментировал момент с голом "Ахмата" в ворота ЦСКА в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги.

"Мы вроде бы сошлись на том, что это ошибка судьи. Но назвать её грубой или недопустимой у меня язык не повернётся. Вы видели, что момент пусть и не очень динамичный, но ассистент располагался на другой половине поля, его отделяли две штанги, которые он должен был оставить вне поля своего зрения. Также смущает момент с гетрами футболиста, наносившего удар. Если уж мы говорим об ошибке, то она заключается только в отсутствии суперконцентрации.

Да, по тем материалам, которые у нас есть, мы больше склоняемся к тому, что это ошибочное решение. Но ни один специалист не скажет, что он 100% уверен в этой ситуации. За этот момент полностью отвечал ассистент, поскольку у него была возможность занять позицию. Это была не супердинамичная ситуация, когда надо было пробежать десятки метров", — заявил Зуев в эфире программы "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Теги: ЦСКА Ахмат
Вчера, 23:15
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.