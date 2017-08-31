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"Анжи" подписал защитника сборной Словении Самарджича

Защитник Мирал Самарджич перешел из турецкого "Акхисар Беледиеспор" в "Анжи", пишет "СЭ" со ссылкой на официальный сайт РФПЛ. Игрок внесен в заявку на сезон под номером 52. Самарджич перешел в "Акхисар Беледиеспор" в начале этого года из китайского "Хэнань Цзянье".

На счету 30-летнего хавбека 15 матчей за сборную Словении. С 2010 по 2014 год он защищал цвета молдавского "Шерифа".
Теги: Анжи
Вчера, 23:22
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