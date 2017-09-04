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Павел Погребняк: думаю, фанаты "Динамо" радовались бы голу Панченко и в наши ворота

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в товарищеском матче.

"Это был очень полезный для меня матч. Хорошо, что тренер предоставил игровое время. Понятно, что физической и взрывной силы мне не хватает. Сборная победила по делу. Сегодняшний счёт, к сожалению, отражает соотношение сил.

Какие слова говорили Панченко перед отъездом в сборную? Никаких напутствий, их и не надо было. Это шанс для Кирилла и он сам это прекрасно понимает. Правильно он сказал в интервью: "Забью — буду радоваться". Думаю, фанаты радовались бы голу Кирилла и в наши ворота. Они его любят — Кирилл доказал, что он лидер", - цитирует Погребняка "Чемпионат.сом".
Теги: Погребняк Динамо Сборная России Панченко
Сегодня, 02:23
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