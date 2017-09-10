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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Калитвинцев: "Динамо" может победить "Зенит"
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол" в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команда должна сыграть дисциплинированно.
"Мы готовились к матчу с "Зенитом". "Динамо" может победить "Зенит", забив на один мяч больше, образно говоря. Нам противостоит один из лидеров чемпионата, поэтому должны сыграть дисциплинированно, это самое главное. Также у игроков должна быть вера в себя и вера в свою команду. Коллектив должен выйти на футбольный бой и биться, убиваться, выполнять тренерскую установку. Бечирай и Шунич забили по мячу в играх за свои сборные. В клуб они вернулись в хорошем психологическом состоянии. Времени на подготовку к матчу с "Зенитом" хватило, проблем не было" – сказал Калитвинцев.
"Мы готовились к матчу с "Зенитом". "Динамо" может победить "Зенит", забив на один мяч больше, образно говоря. Нам противостоит один из лидеров чемпионата, поэтому должны сыграть дисциплинированно, это самое главное. Также у игроков должна быть вера в себя и вера в свою команду. Коллектив должен выйти на футбольный бой и биться, убиваться, выполнять тренерскую установку. Бечирай и Шунич забили по мячу в играх за свои сборные. В клуб они вернулись в хорошем психологическом состоянии. Времени на подготовку к матчу с "Зенитом" хватило, проблем не было" – сказал Калитвинцев.
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