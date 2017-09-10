Юрий Калитвинцев: "Динамо" может победить "Зенит"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол" в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команда должна сыграть дисциплинированно."Мы готовились к матчу с "Зенитом". "Динамо" может победить "Зенит", забив на один мяч больше, образно говоря. Нам противостоит один из лидеров чемпионата, поэтому должны сыграть дисциплинированно, это самое главное. Также у игроков должна быть вера в себя и вера в свою команду. Коллектив должен выйти на футбольный бой и биться, убиваться, выполнять тренерскую установку. Бечирай и Шунич забили по мячу в играх за свои сборные. В клуб они вернулись в хорошем психологическом состоянии. Времени на подготовку к матчу с "Зенитом" хватило, проблем не было" – сказал Калитвинцев.