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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Первый тренер Жамалетдинова в ЦСКА: в "Локомотив" Тимура не взяли из-за роста
Первый тренер нападающего Тимура Жамалетдинова в школе ЦСКА Денис Первушин вспомнил первые шаги футболиста в "армейском" клубе.
"Он пришёл в апреле 2010 года. Из-за маленького росточка Тимура освободили из "Локомотива", а у нас на просмотре он в первом же матче пять мячей забил. Естественно, зачислили его в школу. Несмотря на заметное отставание от ровесников в физическом развитии, было видно: футбольный мальчик. Быстрый, техничный. Это сейчас он за метр восемьдесят вымахал, а тогда был самым маленьким, на голову ниже всех.
Все четыре года совместной работы индивидуально к нему подходили, дозировали нагрузку. Так, выходя на замену, на 15-20 минут, он, не спеша и доплыл до финиша – в отличие от большинства ребят, всегда игравших в основе. За четыре года мы только раз вторыми стали – то четвёртое, то пятое место занимали. Банально уступали соперникам в антропометрии. И где сейчас мальчишки, которые были чемпионами? Нигде. А двое наших выпускников играют в ЦСКА (Жамалетдинов, Гордюшенко), один в "Бенфике-Б" (Ваня Злобин) и ещё один – Денис Никитин – в ФНЛ", — цитирует Первушина "Чемпионат.сом".
"Он пришёл в апреле 2010 года. Из-за маленького росточка Тимура освободили из "Локомотива", а у нас на просмотре он в первом же матче пять мячей забил. Естественно, зачислили его в школу. Несмотря на заметное отставание от ровесников в физическом развитии, было видно: футбольный мальчик. Быстрый, техничный. Это сейчас он за метр восемьдесят вымахал, а тогда был самым маленьким, на голову ниже всех.
Все четыре года совместной работы индивидуально к нему подходили, дозировали нагрузку. Так, выходя на замену, на 15-20 минут, он, не спеша и доплыл до финиша – в отличие от большинства ребят, всегда игравших в основе. За четыре года мы только раз вторыми стали – то четвёртое, то пятое место занимали. Банально уступали соперникам в антропометрии. И где сейчас мальчишки, которые были чемпионами? Нигде. А двое наших выпускников играют в ЦСКА (Жамалетдинов, Гордюшенко), один в "Бенфике-Б" (Ваня Злобин) и ещё один – Денис Никитин – в ФНЛ", — цитирует Первушина "Чемпионат.сом".
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