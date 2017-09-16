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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лоренсо Мельгарехо и Денис Давыдов не полетели со "Спартаком" на матч с "Тосно"
Сегодня "Спартак" собрался на подмосковной базе в 10:30. Спустя полчаса началось теоретическое занятие, а еще через тридцать минут — тренировка.
В 15:15 команда отправилась в аэропорт, откуда вечером вылетает в Санкт-Петербург на игру 10-го тура чемпионата России с "Тосно". В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 21 игрок. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Георгий Тигиев, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Луиз Адриано и Педро Роша.
В Санкт-Петербург не летят полузащитник Лоренсо Мельгарехо и нападающий Денис Давыдов, которые в субботу во время предыгровой тренировки получили повреждения мышц бедра. Кроме того, из-за травм в Москве остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Джано и форвард Зе Луиш. Все они будут проходить курс лечения в Тарасовке и заниматься по индивидуальной программе.
ФК "Спартак"
В 15:15 команда отправилась в аэропорт, откуда вечером вылетает в Санкт-Петербург на игру 10-го тура чемпионата России с "Тосно". В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 21 игрок. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Георгий Тигиев, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Луиз Адриано и Педро Роша.
В Санкт-Петербург не летят полузащитник Лоренсо Мельгарехо и нападающий Денис Давыдов, которые в субботу во время предыгровой тренировки получили повреждения мышц бедра. Кроме того, из-за травм в Москве остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Джано и форвард Зе Луиш. Все они будут проходить курс лечения в Тарасовке и заниматься по индивидуальной программе.
ФК "Спартак"
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