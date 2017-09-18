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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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17:54
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Натан Бартфельд: арбитр не должен был удалять Шахова в матче со "Спартаком"
Главный арбитр матча 10-го тура РФПЛ "Тосно " - "Спартак" Владимир Сельдяков не должен был удалять защитника команды из Ленинградской области Виталия Шахова, заявил бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд.
На 29-й минуте матча Шахов схватил за рукав Рошу, не давая убежать сопернику к воротам. Сельдяков показал защитнику красную карточку за фол последней надежды.
"Момент немного сложный. Дело в том, что Роша слишком далеко отпустил мяч и не совсем понятно, кто бы успел к нему раньше - форвард "Спартака" или голкипер "Тосно". Решение удалить Шахова было бы верным, если бы была явная возможность забить гол. По крайней мере, если бы вратарь не успел первым, то он явно бы вступил в борьбу.
Мое мнение, что здесь желтая карточка, а не удаление", - цитирует Бартфельда ТАСС.
На 29-й минуте матча Шахов схватил за рукав Рошу, не давая убежать сопернику к воротам. Сельдяков показал защитнику красную карточку за фол последней надежды.
"Момент немного сложный. Дело в том, что Роша слишком далеко отпустил мяч и не совсем понятно, кто бы успел к нему раньше - форвард "Спартака" или голкипер "Тосно". Решение удалить Шахова было бы верным, если бы была явная возможность забить гол. По крайней мере, если бы вратарь не успел первым, то он явно бы вступил в борьбу.
Мое мнение, что здесь желтая карточка, а не удаление", - цитирует Бартфельда ТАСС.
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