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Натан Бартфельд: арбитр не должен был удалять Шахова в матче со "Спартаком"

Главный арбитр матча 10-го тура РФПЛ "Тосно " - "Спартак" Владимир Сельдяков не должен был удалять защитника команды из Ленинградской области Виталия Шахова, заявил бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд.

На 29-й минуте матча Шахов схватил за рукав Рошу, не давая убежать сопернику к воротам. Сельдяков показал защитнику красную карточку за фол последней надежды.

"Момент немного сложный. Дело в том, что Роша слишком далеко отпустил мяч и не совсем понятно, кто бы успел к нему раньше - форвард "Спартака" или голкипер "Тосно". Решение удалить Шахова было бы верным, если бы была явная возможность забить гол. По крайней мере, если бы вратарь не успел первым, то он явно бы вступил в борьбу.

Мое мнение, что здесь желтая карточка, а не удаление", - цитирует Бартфельда ТАСС.
Теги: Тосно Спартак
Сегодня, 21:05
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(1)
№4 Написал: Сержант Кисловодск (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
а как же мнение реброва?
он же явно из своих ворот видел противоположную штрафную
Регистрация: 14.11.2012
№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Egorysche
помниться Хусаинов говорил

За сколько ?
Это "арбитр" судил и говорит только за взятки
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
совсем придурок что ли?бывают ситуации пенальти ставят когда мяч пробрасывает игрок а тот в аут уходит и это дело второстепенное,сам факт нарушения имеет место быть,а догнал бы или нет это гадание на кофейной гуще
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:16) #
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  •  (0)

помниться Хусаинов говорил что это 100% удаление))) теперь понятен уровень наших арбитров... это наследственное...
Регистрация: 26.03.2015
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