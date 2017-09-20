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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Побегалов: президенту "Урала" мои извинения не нужны
Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов назвал три ключевых фактора разгромной победы над "Уралом" (3:0) в 1/16 финала Кубка России.
– Крепко вы приложили бывший клуб! Это реакция на три поражения в первенстве ФНЛ?
– Частично. В этом матче было три ключевых фактора. Первый – "Урал" играл через два дня на третий, тогда как мы через три на четвертый. Второй – синтетическое поле в Костроме, на котором сопернику было непривычно. Третий и главный – реакция ребят на то, что им было доверено место в составе: они показали, что готовы играть в основе на регулярной основе.
– После матча "извинились" перед президентом "Урала" Григорием Ивановым, с которым, знаю, вы в хороших отношениях?
– Нет, Григорию Викторовичу мои извинения не нужны. Хотя пообщались мы тепло, я пожелал «Уралу» удачи в чемпионате. Он все понимает: это футбол.
– В 1/8 финала "Шинник" сыграет с победителем пары "Олимпиец" – "Уфа". Предпочтение в выборе соперника есть?
– Никаких! У нас нет дома – мы принимаем в Костроме. Мы приемные. Так что нам все равно, где играть.
"Матч ТВ"
– Крепко вы приложили бывший клуб! Это реакция на три поражения в первенстве ФНЛ?
– Частично. В этом матче было три ключевых фактора. Первый – "Урал" играл через два дня на третий, тогда как мы через три на четвертый. Второй – синтетическое поле в Костроме, на котором сопернику было непривычно. Третий и главный – реакция ребят на то, что им было доверено место в составе: они показали, что готовы играть в основе на регулярной основе.
– После матча "извинились" перед президентом "Урала" Григорием Ивановым, с которым, знаю, вы в хороших отношениях?
– Нет, Григорию Викторовичу мои извинения не нужны. Хотя пообщались мы тепло, я пожелал «Уралу» удачи в чемпионате. Он все понимает: это футбол.
– В 1/8 финала "Шинник" сыграет с победителем пары "Олимпиец" – "Уфа". Предпочтение в выборе соперника есть?
– Никаких! У нас нет дома – мы принимаем в Костроме. Мы приемные. Так что нам все равно, где играть.
"Матч ТВ"
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