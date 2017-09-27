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Роман Павлюченко: для меня "Спартак" – лучшая команда

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сравнил сборную России образца Гуса Хиддинка и нынешнюю национальную команду.

"При Гусе Хиддинка была лучшая сборная. Сейчас тоже хорошая, но она совсем новая. Причин много в неудачах сборной. Понятно, что сравнивать её с Англией и Испанией нельзя. Наверное, дело в уровне футболистов. Есть проблема детского футбола, но мы каждый год шагаем вперёд. Придут времена, когда сборная начнёт выигрывать. По поводу финансов в нашей стране проблем нет, просто в то время, когда мы взяли бронзу, мы были одной командой. Был тренер, который смог сплотить коллектив. За счёт этого и хорошей подготовки мы и играли. Не было мастерства, если сравнивать с другими командами, но были желание и самоотдача.

Если бы российские футболисты играли в крупных европейских клубах, то о нас бы больше говорили. У нас есть футболисты, которые ничем не хуже и могут играть в Германии, Англии, Испании. И у нас есть примеры.

Мне кажется, что сборной лучше, если будет иностранец. Не скажу, почему так думаю, это просто моё мнение. Черчесов — хороший специалист с характером. Он может настроить команду и собрать коллектив. Кто бы ни был тренером, всё равно будет поддерживать команду, переживать и болеть за неё.

Играя в Англии, я сделал большой шаг вперёд. Вырос как футболист. Не каждому дано играть в АПЛ. Там понимаешь, что такое настоящий футбол. Ради этого я с шести лет занимался каждый день. Я мечтал об этом. По-прежнему слежу за "Тоттенхэмом", там есть футболисты, с которыми я играл. Когда "Спартак" играл в Лужниках, приходило по 60-65 тысяч. Это народная команда, и на неё всегда ходит много людей. Для меня "Спартак" – лучшая команда", - цитирует Павлюченко "Чемпионат.сом".
Теги: Павлюченко Хиддинк Сборная России
Сегодня, 06:11
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