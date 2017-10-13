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Андрей Будогосский: cистема видеоповторов не будет внедрена на матче "Краснодар" - "Ахмат"

Система видеоповторов не будет внедрена на матче чемпионата России между "Краснодаром" и грозненским "Ахматом", сообщил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

"В Краснодаре? Не будет там ничего, потому что ФИФА нам не разрешит этого сделать, - сказал Будогосский по телефону. - Мы не имеем права ставить телегу впереди лошади, есть четкие требования ФИФА и УЕФА, которые мы должны выполнять. Мы и будем их выполнять. И это (идея опробовать систему видеоповторов на матче "Краснодара" и "Ахмата") на сегодняшний день противоречит правилам ФИФА.

Необходимо утверждать программу внедрения видеосистем и план ее реализации. Есть определенный порядок работы. До шести месяцев должна идти подготовка к запуску этих систем", - цитирует Будогосского "Р-Спорт".
Теги: Будогосский Краснодар Ахмат
Вчера, 23:43
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№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 00:12) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
То есть Италия типа нарушает правила ФИФА?
Регистрация: 22.11.2009
№1 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 23:57) #
  • +1
  •  (1)

Видеоповтор продажная!!!! Казёль ты!!!
Регистрация: 22.11.2014
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