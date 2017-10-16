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Александр Мостовой: почему другие, кто сделал меньше для футбола, тренируют, а Карпин, Мостовой или Канчельскис не могут?

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о желании Валерия Карпина возглавить испанский клуб.

«Меня тоже можно спросить, не хочу ли возглавить какой-нибудь клуб, я соглашусь. Раньше часто спрашивали: «Почему не тренируете?» Меня не берут, поэтому и не тренирую.

Так же и здесь, если где-то пригласят, то почему бы и нет: и в Испании, и в России. Почему другие, кто сделал меньше для футбола, и в частности российского, тренируют, а Карпин, Мостовой или Канчельскис не могут?

Зинедину Зидану пока волноваться не стоит. Хотя, когда он пришел, его тоже критиковали, у него были проблемы с бумагами. А я говорю: «Человек 30 лет играл в футбол, какие бумаги, какая лицензия?!»

Кстати, когда Валера Карпин пришел в «Спартак», у него тоже не было ни лицензии, ни бумаг — ничего. Надо уходить от этих стереотипов! Люди отыграли по 25-30 лет, какие бумаги? Даже не знаю, какой клуб в Испании Карпин мог бы возглавить», – сказал Мостовой.

"Чемпионат.сом"
Теги: Мостовой Карпин
Вчера, 23:15
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(2)
№2 Написал: Alter ego (Вчера, 23:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Просто с низших лиг мало кто готов начинать. А так Мостовой вполне мог бы попробовать, голова у него на поле варила хорошо, да и помощников специализированных никто не отменял.
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 23:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Карпин и Канчельскис хоть кого то тренировали.А Мостового даже в 3 лигу не возьмут,так как даже физруком в школе не работал.Нужно хоть немного шарить в тренерском процессе


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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