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Евгений Бушманов: игра без болельщиков? Не стоит этой ситуации придавать слишком большого значения

Бывший футболист "Спартака" Евгений Бушманов высказал мнение о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей" в гостях без болельщиков.

"Всегда приятно слышать своих болельщиков. По собственному опыту могу сказать, что в выездных матчах их все равно слышно. Но результат делается на поле, и я бы не стал этой ситуации придавать слишком большого значения", - цитирует Бушманова "Газета.ру".
Теги: Бушманов
Сегодня, 19:03
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