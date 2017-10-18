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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мике Йенсен: арена "Зенита" выглядит здорово
Полузащитник "Русенборга" Мике Йенсен поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Зенита".
- Кого вы считаете самым опасным футболистом в составе "Зенита"?
– Я знаю, что в "Зените" много сильных игроков, многие выступали в европейских чемпионатах. Считаю что речь тут не о звездных игроках, а о хорошей игре целой команды. Уверены, что матч получится непростым.
- Знаете ли вы, что ваш одноклубник Герсбах играл на этом стадионе в рамках Кубка конфедераций? Что-то рассказывал об этом?
– К сожалению, не говорил с ним об этом.
- Как арена лично вам?
– Очень здорово выглядит. Это пока все, что могу сказать о ней.
ФК "Зенит"
- Кого вы считаете самым опасным футболистом в составе "Зенита"?
– Я знаю, что в "Зените" много сильных игроков, многие выступали в европейских чемпионатах. Считаю что речь тут не о звездных игроках, а о хорошей игре целой команды. Уверены, что матч получится непростым.
- Знаете ли вы, что ваш одноклубник Герсбах играл на этом стадионе в рамках Кубка конфедераций? Что-то рассказывал об этом?
– К сожалению, не говорил с ним об этом.
- Как арена лично вам?
– Очень здорово выглядит. Это пока все, что могу сказать о ней.
ФК "Зенит"
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