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Мике Йенсен: арена "Зенита" выглядит здорово

Полузащитник "Русенборга" Мике Йенсен поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Зенита".

- Кого вы считаете самым опасным футболистом в составе "Зенита"?

– Я знаю, что в "Зените" много сильных игроков, многие выступали в европейских чемпионатах. Считаю что речь тут не о звездных игроках, а о хорошей игре целой команды. Уверены, что матч получится непростым.

- Знаете ли вы, что ваш одноклубник Герсбах играл на этом стадионе в рамках Кубка конфедераций? Что-то рассказывал об этом?

– К сожалению, не говорил с ним об этом.

- Как арена лично вам?

– Очень здорово выглядит. Это пока все, что могу сказать о ней.

ФК "Зенит"
Теги: Русенборг Зенит
Сегодня, 23:02
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