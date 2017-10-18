Мике Йенсен: арена "Зенита" выглядит здорово

Полузащитник "Русенборга" Мике Йенсен поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Зенита".– Я знаю, что в "Зените" много сильных игроков, многие выступали в европейских чемпионатах. Считаю что речь тут не о звездных игроках, а о хорошей игре целой команды. Уверены, что матч получится непростым.– К сожалению, не говорил с ним об этом.– Очень здорово выглядит. Это пока все, что могу сказать о ней.