Миха Мевля: "Зенит" – это российский топ-клуб

Защитник "Зенита" Миха Мевля высказался о статусе клуба. Ранее словенец выступал за "Ростов".– Главная особенность – аншлаг на трибунах. Еще одна заключается в том, что "Зенит" – это российский топ-клуб. Поэтому каждый соперник выходят против нас с горящими глазами. А в воскресенье вечером обе команды выходили на поле с особым настроем.– Футбол – это тяжелый вид спорта. Бывает так, что за очки нужно в буквальном смысле биться.