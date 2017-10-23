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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Миха Мевля: "Зенит" – это российский топ-клуб
Защитник "Зенита" Миха Мевля высказался о статусе клуба. Ранее словенец выступал за "Ростов".
- Вы почувствовали разницу, играя против ЦСКА за "Зенит", а не за "Ростов"?
– Главная особенность – аншлаг на трибунах. Еще одна заключается в том, что "Зенит" – это российский топ-клуб. Поэтому каждый соперник выходят против нас с горящими глазами. А в воскресенье вечером обе команды выходили на поле с особым настроем.
- Не слишком ли жестко команды играли друг против друга?
– Футбол – это тяжелый вид спорта. Бывает так, что за очки нужно в буквальном смысле биться.
"Матч ТВ"
- Вы почувствовали разницу, играя против ЦСКА за "Зенит", а не за "Ростов"?
– Главная особенность – аншлаг на трибунах. Еще одна заключается в том, что "Зенит" – это российский топ-клуб. Поэтому каждый соперник выходят против нас с горящими глазами. А в воскресенье вечером обе команды выходили на поле с особым настроем.
- Не слишком ли жестко команды играли друг против друга?
– Футбол – это тяжелый вид спорта. Бывает так, что за очки нужно в буквальном смысле биться.
"Матч ТВ"
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