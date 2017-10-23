Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Миха Мевля: "Зенит" – это российский топ-клуб

Защитник "Зенита" Миха Мевля высказался о статусе клуба. Ранее словенец выступал за "Ростов".

- Вы почувствовали разницу, играя против ЦСКА за "Зенит", а не за "Ростов"?

– Главная особенность – аншлаг на трибунах. Еще одна заключается в том, что "Зенит" – это российский топ-клуб. Поэтому каждый соперник выходят против нас с горящими глазами. А в воскресенье вечером обе команды выходили на поле с особым настроем.

- Не слишком ли жестко команды играли друг против друга?

– Футбол – это тяжелый вид спорта. Бывает так, что за очки нужно в буквальном смысле биться.

"Матч ТВ"
Теги: Мевля Зенит
Сегодня, 21:14
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy
а еще за него бакланят 15 млн


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:31) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:21) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
таблица слева бомжара
Регистрация: 3.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.