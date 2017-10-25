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В "Зените" сообщили о росте посещаемости домашнего стадиона в РФПЛ

Средняя посещаемость домашнего стадиона "Зенита" в чемпионате России с нынешнем сезоне выросла на 143% по сравнению с предыдущими, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне стадион "Санкт-Петербург" в среднем собирает по 43 903 зрителя. По этому показателю "Зенит" занимает 31-е место в общеевропейском рейтинге домашней посещаемости.

Лидерами по посещаемости в Европе являются дортмундская "Боруссия" (80 830), английский "Манчестер Юнайтед" (75 027) и мюнхенская "Бавария" (75 000).
Теги: Зенит
Сегодня, 19:30
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13
(3)
№13 Написал: нетрал (Сегодня, 20:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AVG
AVG Россия

вот эту схему ты потом в полиции будешь рассказывать ...где это ты такое видели? а может быть и применял? а вот мне что то бесплатно ни кто билетиков не предлагал! ..
Регистрация: 26.04.2017
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:35) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
Цитата: Пивовед
Цитата: нетрал
в их стадики скоко влазят?


детские сады, больницы и школы в их стадики точно не влазят .


дебилойд . газпром построил де садов шокл и больниц в 100 раз больше чем твой вонючий лукойла .
Завидуйте дальше вечно обосраные свиньи =)


это болельщик зенита..
как замечательно, что это болельщик именно зенита..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: Amirovich (Сегодня, 20:32) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: нетрал
в их стадики скоко влазят?


детские сады, больницы и школы в их стадики точно не влазят .


дебилойд . газпром построил де садов шокл и больниц в 100 раз больше чем твой вонючий лукойла .
Завидуйте дальше вечно обосраные свиньи =)
Регистрация: 28.02.2015
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AVG
Цитата: нетрал
если ты такой умный, что тельник не носишь и строем не ходишь?

В итоге несложно предположить, что «Зенит» записывает липовый доход клубу от продажи билетов. Схема примитивная: муниципалитеты города оптом покупают билеты у клуба. Тут принцип «один город – одна команда» культивируется давно. Так что, если ты интересуешься футболом, практически наверняка болеешь за «Зенит». Муниципалитеты добровольно-принудительно дают разнарядку бюджетным предприятиям на своей территории на обязательное посещение матчей «Зенита». Предприятия платят деньги, но не свои: «Газпром» через свои аффилированные структуры компенсирует городу эти потраченные суммы.

Формально касса клуба пополняется. И на нее-то и закупаются потом пачки новых футболистов! Все очень просто.

Что же мы имеем в итоге? Газовый монополист, являющийся официальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА, на эту самую УЕФА… не хочется говорить слово «кладёт» - креативно и творчески обходит ее требования. Логично было бы даже пойти дальше и предположить, что все остальные источники клубной кассы, которые не видны стороннему глазу, пополняются такими же креативными способами. Отчего бы не написать, например, будто дорогая клубная атрибутика поступила в детские учреждения? Или, к примеру, ложи топ-менеджментом «Газпрома» выкупались за миллион рублей каждое место?

Какого только бреда не прочтешь на этом сайте...Самые осведомленные о том кто и как ходит на питерский стадион конечно же пишут из Москвы
Регистрация: 19.03.2010
№9 Написал: AVG Россия (Сегодня, 20:26) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
если ты такой умный, что тельник не носишь и строем не ходишь?

В итоге несложно предположить, что «Зенит» записывает липовый доход клубу от продажи билетов. Схема примитивная: муниципалитеты города оптом покупают билеты у клуба. Тут принцип «один город – одна команда» культивируется давно. Так что, если ты интересуешься футболом, практически наверняка болеешь за «Зенит». Муниципалитеты добровольно-принудительно дают разнарядку бюджетным предприятиям на своей территории на обязательное посещение матчей «Зенита». Предприятия платят деньги, но не свои: «Газпром» через свои аффилированные структуры компенсирует городу эти потраченные суммы.

Формально касса клуба пополняется. И на нее-то и закупаются потом пачки новых футболистов! Все очень просто.

Что же мы имеем в итоге? Газовый монополист, являющийся официальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА, на эту самую УЕФА… не хочется говорить слово «кладёт» - креативно и творчески обходит ее требования. Логично было бы даже пойти дальше и предположить, что все остальные источники клубной кассы, которые не видны стороннему глазу, пополняются такими же креативными способами. Отчего бы не написать, например, будто дорогая клубная атрибутика поступила в детские учреждения? Или, к примеру, ложи топ-менеджментом «Газпрома» выкупались за миллион рублей каждое место?
Регистрация: 18.11.2016
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:25) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Количество бесплатных билетов колеблется от 1200 до 5000 на матч. При этом на топовые матчи никаких акций нет. Свиньи просто желчью истекают, что они больше не самые посещаемые))
Регистрация: 19.03.2010
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 20:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AVG
каналам. Получается и" прибыль" у Зенита и посещаемость.А на самом деле Газпром нашёл ещё одну лазейку вливания денег в бюджет клуба.под видом продажи билетов. Аферисты, ЧТО С НИХ ВЗЯТЬ.

если ты такой умный, что тельник не носишь и строем не ходишь?
Регистрация: 26.04.2017
№6 Написал: AVG Россия (Сегодня, 20:08) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oukb8071988
это вымысел

Это не вымысел. Так Зенит делает дураками людей из ФИФА и УЕФА. с их фейр плей. Билеты так называемые бесплатные , которые оплачивает город из бюджета. а затем Газпром возвращает их городу по другим каналам. Получается и" прибыль" у Зенита и посещаемость.А на самом деле Газпром нашёл ещё одну лазейку вливания денег в бюджет клуба.под видом продажи билетов. Аферисты, ЧТО С НИХ ВЗЯТЬ.

Цитата: нетрал
в их стадики скоко влазят?

Если б у вас был как Маракана , то и его бы " бесплатными " местами заполнили.
Регистрация: 18.11.2016
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:05) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»

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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 19:59) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: нетрал
в их стадики скоко влазят?


детские сады, больницы и школы в их стадики точно не влазят .

Это вы по собственному опыту? А еще, у них команда перед матчем не умоляет, этот самый матч посетить. Или таки вы у них опыт перенимаете?


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:59) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжам вход бесплатный)))


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 19:54) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
это вымысел
Регистрация: 24.11.2008
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:53) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
в их стадики скоко влазят?


детские сады, больницы и школы в их стадики точно не влазят .


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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