"Анжи" организует своим фанатам бесплатный выезд на матч с "Ахматом"

"Анжи" организует для болельщиков бесплатный выезд в Грозный на матч 15-го тура чемпионата России против "Ахмата". Для них также организован бесплатный вход на гостевую трибуну.Матч "Ахмат" - "Анжи" состоится 30 октября на "Ахмат-Арене".