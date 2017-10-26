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"Анжи" организует своим фанатам бесплатный выезд на матч с "Ахматом"

"Анжи" организует для болельщиков бесплатный выезд в Грозный на матч 15-го тура чемпионата России против "Ахмата". Для них также организован бесплатный вход на гостевую трибуну.

Матч "Ахмат" - "Анжи" состоится 30 октября на "Ахмат-Арене".

ФК "Анжи"
Теги: Анжи Ахмат
Сегодня, 03:24
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