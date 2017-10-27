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Александр Мирзоян: все команды будут настроены вдвойне на матчи со "Спартаком"

Бывший защитник "Спартака" Александр Мирзоян отметил, что действия красно-белых в обороне оставляют желать лучшего во всех аспектах.

"Конкуренция есть всегда, нельзя списывать со счетов оставшиеся команды. Все команды будут настроены вдвойне на матчи со "Спартаком", поэтому "Спартаку" нужно быть предельно мобилизованным. В начале матча с Нальчиком они были на грани того, что, если бы исполнительское мастерство соперника было повыше, могли проигрывать и два, и три мяча. Оборона у "Спартака" оставляет желать лучшего и в организации, и особенно в оборонительных действиях. Я не могу сказать, что "Спартак" главный фаворит Кубка. Да, у "Спартака" много регалий, но кубковые матчи настолько непредсказуемы, что если заведомо говорить, что ты фаворит, то ничего не получится. "Спартак" должен выходить на каждый матч с любым соперником полностью отмобилизованным", - цитирует Мирзояна "Р-Спорт".
Теги: Мирзоян Спартак
Сегодня, 00:10
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