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Геннадий Орлов: вряд ли была предвзятость, но ошибок Мешков допустил предостаточно

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит" высказался по поводу судейства Виталия Мешкова в матче 15-го тура РФПЛ "Зенит" — "Локомотив" (0:3).

"Одна газета отметила, что в самом начале матча Кверквелия наложил сверху свою ногу с шипами на ногу Ригони. Ригони успел пробить, но судья за грубую игру должен наказывать. Как судья может наказать защитника за грубую игру в штрафной площадке? Назначить пенальти.

Вспомните момент, когда забивался первый гол. Лысов ударил по ноге Ивановича. Серб лежит. Дзюба кричит громче всех: "Остановите игру!" Судья — ноль внимания. Идёт голевая атака — забили. Арбитр посчитал, что нарушения не было, а Будогосский уже высказался по этому поводу.

Вряд ли была предвзятость, но ошибок было предостаточно. Наверное, это уровень российского футбола. Сколько ошибок у игроков — столько же у судей, но хочется играть в футбол по правилам. Почему Кришито побежал и накричал на судью? Потому что почти на линии штрафной сбили зенитовца. Судья же рядом стоял. Взлетел Кузяев, и его сбивают. Все просто оторопели, и болельщики-то всё видели", - цитирует Орлова "Чемпионат.сом".
Теги: Орлов Зенит Локомотив Мешков
Сегодня, 22:37
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№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба часто громче всех кричит. Лучше бы он прокричал удалите меня, когда отправил самого Вернблума на траве полежать.
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 23:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
гена,а где был твой язык после игр прошлого сезона в Питере с Ростовом,Спартаком и Уралом?Небойсь счастлив был...мерзкий типок,вызывает только отвращение...
Регистрация: 2.08.2015
№9 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В пр--бе виновата вся команда, тут не ...й про судью что-то говорить. Нужно было реализовывать свои моменты, а у нас как всегда с этим проблема. Из 10-ти моментов один реализуем. Про защиту вообще стыдно говорить, как была дырявая, так и осталась. Один вратарь всю вину за этих горе защитников взял на себя и извинился перед болельщиками, хотя во всех пропущенных мячах полностью вина лежит на защите и опорнике.
Регистрация: 26.10.2016
№8 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 23:00) #
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online

Есть придуманная журналистами и футбольными функционерами, а теперь используемая такими судьями как Мешков, фраза. "Пенальти на первой минуте сломает игру." Он противоречит духу футбола." А правила объяснит бутогосский.
Регистрация: 21.04.2009
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:58) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
да засудили Гена зенит,просто убили,это заговор joy
Регистрация: 3.08.2016
№6 Написал: ZeArt (Сегодня, 22:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Все для москвичей делается.А еще говорят Зенит все покупает.
Регистрация: 15.07.2017
№5 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 22:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Заныли))
В питере-ныть 2-я серия)))

laughing


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№4 Написал: grisha (Сегодня, 22:50) #
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  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Питеру ныть

Москве - ссать от страха
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:48) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
уже и Мешок не Мешок smile
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:45) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Уж кто кто, а мы то привыкли к такому судейству, но и забивать надо уметь.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:43) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Питеру ныть


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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