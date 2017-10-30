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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ничья в кавказском дерби
Ничья в кавказском дерби
15:50
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
Геннадий Орлов: вряд ли была предвзятость, но ошибок Мешков допустил предостаточно
Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит" высказался по поводу судейства Виталия Мешкова в матче 15-го тура РФПЛ "Зенит" — "Локомотив" (0:3).
"Одна газета отметила, что в самом начале матча Кверквелия наложил сверху свою ногу с шипами на ногу Ригони. Ригони успел пробить, но судья за грубую игру должен наказывать. Как судья может наказать защитника за грубую игру в штрафной площадке? Назначить пенальти.
Вспомните момент, когда забивался первый гол. Лысов ударил по ноге Ивановича. Серб лежит. Дзюба кричит громче всех: "Остановите игру!" Судья — ноль внимания. Идёт голевая атака — забили. Арбитр посчитал, что нарушения не было, а Будогосский уже высказался по этому поводу.
Вряд ли была предвзятость, но ошибок было предостаточно. Наверное, это уровень российского футбола. Сколько ошибок у игроков — столько же у судей, но хочется играть в футбол по правилам. Почему Кришито побежал и накричал на судью? Потому что почти на линии штрафной сбили зенитовца. Судья же рядом стоял. Взлетел Кузяев, и его сбивают. Все просто оторопели, и болельщики-то всё видели", - цитирует Орлова "Чемпионат.сом".
"Одна газета отметила, что в самом начале матча Кверквелия наложил сверху свою ногу с шипами на ногу Ригони. Ригони успел пробить, но судья за грубую игру должен наказывать. Как судья может наказать защитника за грубую игру в штрафной площадке? Назначить пенальти.
Вспомните момент, когда забивался первый гол. Лысов ударил по ноге Ивановича. Серб лежит. Дзюба кричит громче всех: "Остановите игру!" Судья — ноль внимания. Идёт голевая атака — забили. Арбитр посчитал, что нарушения не было, а Будогосский уже высказался по этому поводу.
Вряд ли была предвзятость, но ошибок было предостаточно. Наверное, это уровень российского футбола. Сколько ошибок у игроков — столько же у судей, но хочется играть в футбол по правилам. Почему Кришито побежал и накричал на судью? Потому что почти на линии штрафной сбили зенитовца. Судья же рядом стоял. Взлетел Кузяев, и его сбивают. Все просто оторопели, и болельщики-то всё видели", - цитирует Орлова "Чемпионат.сом".
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