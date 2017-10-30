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Фанату "Крыльев Советов" на 3 года запретили посещать спортивные соревнования

Фанату "Крыльев Советов" на 3 года запретили посещать места официальных спортивных соревнований в дни их проведения за правонарушения, допущенные во время матча 1/8 финала Кубка России с "Рубином" в Казани, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на официальный сайт управления МВД России по городу Казани.

Встреча "Рубина" и "Крыльев Советов" состоялась 25 октября. 29-летний болельщик самарского клуба из города Новокуйбышевск сжег во время игры шарф "Рубина". Мужчина арестован на 12 суток.
Теги: Крылья Советов
Вчера, 23:31
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