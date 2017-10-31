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Руслан Нигматуллин: ничто не предвещало разгрома "Зенита", но Юрий Семин переиграл Манчини тактически

Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, почему Юрий Семин переиграл Роберто Манчини во вчерашнем матче.

"Конечно, счета 0:3 никто не мог ожидать, я предполагал, что "Локомотив" не проиграет и это будет считаться успехом. Я тоже шокирован результатом, ведь такой прыти от "Локо" никто не ждал. Казалось бы, по игре ничто не предвещало разгрома "Зенита". Но Юрий Семин переиграл Манчини тактически. "Локомотив" играл от обороны, думая прежде всего о сохранности своих ворот, но в то же время сделал ставку на контратаки, которая отлично сработала. Плюс Фарфан выдал фееричный матч. Миранчуки провели очень сильный матч, как тот же и Гильерме. В чем сильны клубы Семина? Командной игрой. Очки набираются не столько за счет индивидуальных качеств. Понятно, что в этой игре Фарфан оформил дубль и отдал голевую, но "Локомотив" сыграл очень здорово в обороне. Все это и предопределило такую сенсационную победу "Локо", - цитирует Нигматуллина "Спорт день за днем".
Теги: Нигматуллин Локомотив Зенит
Сегодня, 00:20
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