Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:20
Руслан Нигматуллин: ничто не предвещало разгрома "Зенита", но Юрий Семин переиграл Манчини тактически
Руслан Нигматуллин: ничто не предвещало разгрома "Зенита", но Юрий Семин переиграл Манчини тактически
Вчера, 22:58
Роман Нойштедтер забил в чужие ворота, Луиш Нету - в свои (1)
Роман Нойштедтер забил в чужие ворота, Луиш Нету - в свои (1)
Вчера, 22:43
Главным тренером сборной Австрии стал Франко Фода
Главным тренером сборной Австрии стал Франко Фода
Вчера, 22:37
Геннадий Орлов: вряд ли была предвзятость, но ошибок Мешков допустил предостаточно (21)
Геннадий Орлов: вряд ли была предвзятость, но ошибок Мешков допустил предостаточно (21)
Вчера, 22:30
Станислав Черчесов: убежден, что Смолов и Кокорин между собой проговорили какие-то моменты
Станислав Черчесов: убежден, что Смолов и Кокорин между собой проговорили какие-то моменты
Вчера, 22:08
Вадим Скрипченко: здорово, что мы спасли игру
Вадим Скрипченко: здорово, что мы спасли игру
Вчера, 22:05
Олег Кононов: нам не хватило концентрации
Олег Кононов: нам не хватило концентрации
Вчера, 21:42
ЦСКА перед игрой с "Базелем" тренировался в полном составе (2)
ЦСКА перед игрой с "Базелем" тренировался в полном составе (2)
Вчера, 21:30
Ничья в кавказском дерби
Ничья в кавказском дерби
Вчера, 21:20
Станислав Черчесов: позиция крайнего защитника в сборной является, скажем так, дефицитной (1)
Станислав Черчесов: позиция крайнего защитника в сборной является, скажем так, дефицитной (1)
Вчера, 21:06
Главный тренер "Базеля": мы еще ничего не добились
Главный тренер "Базеля": мы еще ничего не добились
Вчера, 20:45
Криштиану Роналду: конечно, я лучший (7)
Криштиану Роналду: конечно, я лучший (7)
Вчера, 20:16
Федерация гандбола России поздравила Марадону с днем рождения (12)
Федерация гандбола России поздравила Марадону с днем рождения (12)
Вчера, 20:10
Денис Глушаков: Каррера пока точно не топ-тренер (49)
Денис Глушаков: Каррера пока точно не топ-тренер (49)
Вчера, 19:21
Генподрядчик опроверг сообщения о нехватке аварийных выходов на стадионе в Самаре к ЧМ (1)
Генподрядчик опроверг сообщения о нехватке аварийных выходов на стадионе в Самаре к ЧМ (1)
Вчера, 18:51
"Уфа" одержала волевую победу над "Рубином" (17)
"Уфа" одержала волевую победу над "Рубином" (17)
Вчера, 18:39
Сборная России поздравила Безуглова с днем рождения
Сборная России поздравила Безуглова с днем рождения
Вчера, 18:38
"Ахмат" - "Анжи": cтали известны стартовые составы (1)
"Ахмат" - "Анжи": cтали известны стартовые составы (1)
Вчера, 18:00
Денис Глушаков: рад вернуться в сборную (9)
Денис Глушаков: рад вернуться в сборную (9)
Вчера, 17:23
УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 12 тысяч евро
УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 12 тысяч евро
Вчера, 17:07
Вячеслав Колосков: не удивляет вызов Зобнина в сборную, он понимает, что не будет играть
Вячеслав Колосков: не удивляет вызов Зобнина в сборную, он понимает, что не будет играть
Вчера, 16:42
Черчесов продолжает игнорировать Игоря Денисова (19)
Черчесов продолжает игнорировать Игоря Денисова (19)
Вчера, 16:31
На матч "Базель" - ЦСКА продано 32 тысячи билетов
На матч "Базель" - ЦСКА продано 32 тысячи билетов
Руслан Нигматуллин: ничто не предвещало разгрома "Зенита", но Юрий Семин переиграл Манчини тактически
Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, почему Юрий Семин переиграл Роберто Манчини во вчерашнем матче.
"Конечно, счета 0:3 никто не мог ожидать, я предполагал, что "Локомотив" не проиграет и это будет считаться успехом. Я тоже шокирован результатом, ведь такой прыти от "Локо" никто не ждал. Казалось бы, по игре ничто не предвещало разгрома "Зенита". Но Юрий Семин переиграл Манчини тактически. "Локомотив" играл от обороны, думая прежде всего о сохранности своих ворот, но в то же время сделал ставку на контратаки, которая отлично сработала. Плюс Фарфан выдал фееричный матч. Миранчуки провели очень сильный матч, как тот же и Гильерме. В чем сильны клубы Семина? Командной игрой. Очки набираются не столько за счет индивидуальных качеств. Понятно, что в этой игре Фарфан оформил дубль и отдал голевую, но "Локомотив" сыграл очень здорово в обороне. Все это и предопределило такую сенсационную победу "Локо", - цитирует Нигматуллина "Спорт день за днем".
"Конечно, счета 0:3 никто не мог ожидать, я предполагал, что "Локомотив" не проиграет и это будет считаться успехом. Я тоже шокирован результатом, ведь такой прыти от "Локо" никто не ждал. Казалось бы, по игре ничто не предвещало разгрома "Зенита". Но Юрий Семин переиграл Манчини тактически. "Локомотив" играл от обороны, думая прежде всего о сохранности своих ворот, но в то же время сделал ставку на контратаки, которая отлично сработала. Плюс Фарфан выдал фееричный матч. Миранчуки провели очень сильный матч, как тот же и Гильерме. В чем сильны клубы Семина? Командной игрой. Очки набираются не столько за счет индивидуальных качеств. Понятно, что в этой игре Фарфан оформил дубль и отдал голевую, но "Локомотив" сыграл очень здорово в обороне. Все это и предопределило такую сенсационную победу "Локо", - цитирует Нигматуллина "Спорт день за днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.