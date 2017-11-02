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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Алексей Игонин: "Зениту" не хватает общекомандной футбольной злости
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин поделился мнением о последних проблемах сине-бело-голубых.
"Очень сложно пройти еврокубковую дистанцию без поражений. Изначально, наверное, такая задача перед игроками "Зенита" не ставилась. Здесь цель другая – пройти в следующую стадию. Будем надеяться, питерцы не проиграют: хватит нам потрясений.
Сейчас у "Зенита" не всё идёт по плану. Биться в каждом матче не всегда получается, причём не только у российских команд. Это некий психологический вопрос. К Роберто Манчини на сегодняшний день нет вопросов, это футболистам нужно досказывать свою профпригодность. Если сравнивать с прошлым сезоном, то "Зенит" играет совершенно по-другому и выглядит лучше, имеется хороший набор игроков. При неудачном стечении обстоятельств, при неудовлетворительных результатах в первую очередь будут страдать именно футболисты. Их будут продавать, менять, сажать на скамейку запасных. О тренере надо говорить не сегодня.
"Зениту" не хватает общекомандной футбольной злости, особенно в последних матчах, но с этим компонентом проще всего работать. Это не такая сложная задача — настроить футболистов и объяснить им, что на одном мастерстве нельзя выиграть все матчи", - цитирует Игонина "Чемпионат.сом".
"Очень сложно пройти еврокубковую дистанцию без поражений. Изначально, наверное, такая задача перед игроками "Зенита" не ставилась. Здесь цель другая – пройти в следующую стадию. Будем надеяться, питерцы не проиграют: хватит нам потрясений.
Сейчас у "Зенита" не всё идёт по плану. Биться в каждом матче не всегда получается, причём не только у российских команд. Это некий психологический вопрос. К Роберто Манчини на сегодняшний день нет вопросов, это футболистам нужно досказывать свою профпригодность. Если сравнивать с прошлым сезоном, то "Зенит" играет совершенно по-другому и выглядит лучше, имеется хороший набор игроков. При неудачном стечении обстоятельств, при неудовлетворительных результатах в первую очередь будут страдать именно футболисты. Их будут продавать, менять, сажать на скамейку запасных. О тренере надо говорить не сегодня.
"Зениту" не хватает общекомандной футбольной злости, особенно в последних матчах, но с этим компонентом проще всего работать. Это не такая сложная задача — настроить футболистов и объяснить им, что на одном мастерстве нельзя выиграть все матчи", - цитирует Игонина "Чемпионат.сом".
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