"Молодежки" "Тосно" и "Краснодара" сыграют в 10 часов утра

Матч 16-го тура молодежного первенства России между "Тосно" и "Краснодаром" состоится 4 ноября.Игра, которая пройдет на поле СК "Новая Арена" в Санкт-Петербурге, начнется в 10.00.