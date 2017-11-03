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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Молодежки" "Тосно" и "Краснодара" сыграют в 10 часов утра
Матч 16-го тура молодежного первенства России между "Тосно" и "Краснодаром" состоится 4 ноября.
Игра, которая пройдет на поле СК "Новая Арена" в Санкт-Петербурге, начнется в 10.00.
ФК "Краснодар"
Игра, которая пройдет на поле СК "Новая Арена" в Санкт-Петербурге, начнется в 10.00.
ФК "Краснодар"
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