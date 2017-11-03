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"Молодежки" "Тосно" и "Краснодара" сыграют в 10 часов утра

Матч 16-го тура молодежного первенства России между "Тосно" и "Краснодаром" состоится 4 ноября.

Игра, которая пройдет на поле СК "Новая Арена" в Санкт-Петербурге, начнется в 10.00.

ФК "Краснодар"
Теги: Тосно Краснодар
Сегодня, 19:14
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