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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (2)
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Сергей Прядкин: готовы обсуждать возвращение к системе "весна-осень"
Президент РФПЛ Сергей Прядкин затронул тему о возможности возвращения проведения чемпионате по системе "весна-осень".
"По итогам первого круга, у нас увеличилась средняя посещаемость на две тысячи по сравнению с прошлым годом. В этом огромная заслуга клубов – дает плоды работа с болельщиками и сказывается качество игры самих команд. Во многом рост общего показателя произошел за счет "Зенита", "Спартака", "Краснодара", ЦСКА и "Локомотива". Но стоит признать, что у многих других коллективов с этим пока не все гладко.
Нет ли мыслей после проведения ЧМ вернуться к старому календарю? Нет, так как клубы считают, что синхронизация с европейскими чемпионатами оптимальна для подготовки. Этот вопрос пока никто не поднимал. Но в случае таких инициатив, мы готовы к дискуссиям с клубами", - цитирует Прядкина RT.
"По итогам первого круга, у нас увеличилась средняя посещаемость на две тысячи по сравнению с прошлым годом. В этом огромная заслуга клубов – дает плоды работа с болельщиками и сказывается качество игры самих команд. Во многом рост общего показателя произошел за счет "Зенита", "Спартака", "Краснодара", ЦСКА и "Локомотива". Но стоит признать, что у многих других коллективов с этим пока не все гладко.
Нет ли мыслей после проведения ЧМ вернуться к старому календарю? Нет, так как клубы считают, что синхронизация с европейскими чемпионатами оптимальна для подготовки. Этот вопрос пока никто не поднимал. Но в случае таких инициатив, мы готовы к дискуссиям с клубами", - цитирует Прядкина RT.
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