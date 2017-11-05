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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Максим Калиниченко: ЦСКА нужно выигрывать у "Локомотива", чтобы цепляться за лигочемпионские места
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко считает, что ЦСКА и "Локомотив" не станут играть в атакующий футбол в рамках 16-го тура чемпионата России.
"Лидер принимает армейцев. Нежданный лидер для многих, скажем так, после первой части чемпионата. Но справедливости ради нужно сказать, что «Локомотив» заслуживал этого лидерства. Всех прямых конкурентов они обыграли достаточно уверенно. Обе команды задействованы в еврокубках. Армейцы получили мощнейший импульс после победы над "Базелем" и с хорошим настроением подходят к матчу. У "Локомотива" все более или менее нормально, и я думаю, что к этой игре он будет подходить, забыв все подвиги, удачи и неудачи. Что я могу сказать по этой игре. Будет, наверное, тяжело ждать открытой игры. Все-таки еврокубковая неделя, и команды устали. Но "Локомотиву" для того, чтобы удерживать лидерство, нужно выигрывать. ЦСКА тоже нужно выиграть, чтобы цепляться за лигочемпионские места. Обоюдоострой игры, наверное, не будет, но игра должна быть интересной. Но вместе с тем обе команды забить в состоянии", - цитирует Калиниченко "Рейтинг букмекеров".
"Лидер принимает армейцев. Нежданный лидер для многих, скажем так, после первой части чемпионата. Но справедливости ради нужно сказать, что «Локомотив» заслуживал этого лидерства. Всех прямых конкурентов они обыграли достаточно уверенно. Обе команды задействованы в еврокубках. Армейцы получили мощнейший импульс после победы над "Базелем" и с хорошим настроением подходят к матчу. У "Локомотива" все более или менее нормально, и я думаю, что к этой игре он будет подходить, забыв все подвиги, удачи и неудачи. Что я могу сказать по этой игре. Будет, наверное, тяжело ждать открытой игры. Все-таки еврокубковая неделя, и команды устали. Но "Локомотиву" для того, чтобы удерживать лидерство, нужно выигрывать. ЦСКА тоже нужно выиграть, чтобы цепляться за лигочемпионские места. Обоюдоострой игры, наверное, не будет, но игра должна быть интересной. Но вместе с тем обе команды забить в состоянии", - цитирует Калиниченко "Рейтинг букмекеров".
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