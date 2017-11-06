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Ивелин Попов: я был уверен, что мы выиграем этот матч у "Уфы"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после домашней победы над "Уфой" (3:1) в 16-м туре РФПЛ рассказал, что был уверен в победе своей команды, даже когда красно-белые первыми пропустили мяч.

"Гол не страшен — я был уверен, что мы выиграем этот матч. Видел настрой команды, понимал, что мы хорошо играем. Когда обсуждали с ребятами ситуацию в перерыве, то все были уверены, что забьём ещё один. Но в итоге забили два.

Не хочу комментировать судейство. Главное, что мы выиграли. "Спартак" выглядел очень хорошо — это был наш спартаковский футбол. Мы не смотрим на конкурентов, отталкиваемся от себя. "Спартак" должен набирать максимум очков в каждой игре. В конце чемпионата посчитаем: кто будет лучше, тот и выиграет титул", — цитирует Попова "Чемпионат.сом".
Теги: Попов Спартак Уфа
Сегодня, 19:43
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№1 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 20:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ивелин! Мы тоже были бы еще больше уверены в победах "Спартака", если бы ты еще голы забивал.
Регистрация: 7.06.2017
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