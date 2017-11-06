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"Зениту" осталось 20 минут до антирекорда

Безголевая серия "Зенита" под руководством Роберто Манчини составляет 365 минут — это третий худший показатель в истории клуба, сообщает "Спорт день за днем".

До антирекорда "Зениту" осталось 20 минут.

Самая продолжительная безголевая серия (384 минуты) была установлена в 1997 году, когда петербуржцами руководил Анатолий Бышовец.

"Зенит" не может забить уже в пяти матчах.
Теги: Зенит
Сегодня, 22:07
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(3)
№12 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 22:58) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metis
После спада всегда наступает подъём!



ааааа..ну тогда ладно))

а в начале лета,когда тратили очередную сотню на трансферы весело-то как было,да? smile


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№11 Написал: metis Riga (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
После спада всегда наступает подъём!


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№10 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:56) #
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online

насыпте бабосов Дзюбе, чтоб он хоть гол забил
Регистрация: 20.04.2016
№9 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 22:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Походу фурсенке придёцца пересмотреть размеры аренды Петровича))))

иначе ниспосланный Богомъ физрук войдёт-таки в историю немытых joy


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№8 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 22:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Словно в свинарник попал.......визг и вонь.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№7 Написал: Батька (Сегодня, 22:44) #
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  •  (5)

Ну след матч с тосно там прорвет даже Манчини сказал со след игры много забивать начнем ....там с тосно все договорено за Петровский надо очками платить !!!
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:41) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Но этот рекорд все-таки разорван голом Кокорина в ЛЕ.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:39) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Дзюбу в старт и рекорд состоится


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:34) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
поднажмите
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: Forward Москва (Сегодня, 22:21) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Может вновь Бышовца поставить тренером в зенит?
Регистрация: 5.08.2013
№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 22:11) #
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Нужно побить рекорд. Удачи.... А ещё лучше удвоить время.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:10) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Нельзя так писать про потенциальных четвертьфиналистов ЛЧ! Только поддержка!
Регистрация: 26.12.2008
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