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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зениту" осталось 20 минут до антирекорда
Безголевая серия "Зенита" под руководством Роберто Манчини составляет 365 минут — это третий худший показатель в истории клуба, сообщает "Спорт день за днем".
До антирекорда "Зениту" осталось 20 минут.
Самая продолжительная безголевая серия (384 минуты) была установлена в 1997 году, когда петербуржцами руководил Анатолий Бышовец.
"Зенит" не может забить уже в пяти матчах.
До антирекорда "Зениту" осталось 20 минут.
Самая продолжительная безголевая серия (384 минуты) была установлена в 1997 году, когда петербуржцами руководил Анатолий Бышовец.
"Зенит" не может забить уже в пяти матчах.
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