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Ролан Гусев: Вернблум еще никому не нанес травму

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев встал на защиту хавбека армейцев Понтуса Вернблума.

По мнению многих болельщиков, швед заслуживал удаления в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2) за фол на Алексее Миранчуке.

– В плане жесткости у него все нормально. Правильно идет в отбор, - считает Гусев. - По-моему, швед еще никому не нанес травму. Он всегда играет в мяч, а не в ноги. Он сам по себе довольно крупный игрок, поэтому когда на тебя несется, всем становится страшновато.

– А что же надо ему в себе исправить?

– Просто иногда нужно совладать со своими эмоциями – убрать крики, шум, гам. Не стоит бросаться на судей – это перебор. А в остальном – все нормально.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гусев Вернблум ЦСКА
Сегодня, 18:30
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5
(1)
№5 Написал: кандид (Сегодня, 18:50) #
  • +1
  •  (1)
online

Действительно - ведь не убил никого и даже пока не покалечил .А , что судей материт и трясет , не ново. Один такой в Поднебесную недавно свалил .
Регистрация: 29.09.2016
№4 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
"У вас на стройке несчастные случаи были?, Нет? - Будут!" КЛАССИКА!


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№3 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 18:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Чтобы щас про Винни Джонса говорили? Раньше футбол был мужским видом спорта...
Регистрация: 22.11.2009
№2 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 18:41) #
  • 0
  •  (6)

Ну давайте будем сидеть и безропотно ждать, пока этот псих не начнет ломать игроков.
Регистрация: 3.04.2013
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:40) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, непорядок, надо дождаться.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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