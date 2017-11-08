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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
Ролан Гусев: Вернблум еще никому не нанес травму
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев встал на защиту хавбека армейцев Понтуса Вернблума.
По мнению многих болельщиков, швед заслуживал удаления в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2) за фол на Алексее Миранчуке.
– В плане жесткости у него все нормально. Правильно идет в отбор, - считает Гусев. - По-моему, швед еще никому не нанес травму. Он всегда играет в мяч, а не в ноги. Он сам по себе довольно крупный игрок, поэтому когда на тебя несется, всем становится страшновато.
– А что же надо ему в себе исправить?
– Просто иногда нужно совладать со своими эмоциями – убрать крики, шум, гам. Не стоит бросаться на судей – это перебор. А в остальном – все нормально.
"Спорт-Экспресс"
По мнению многих болельщиков, швед заслуживал удаления в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2) за фол на Алексее Миранчуке.
– В плане жесткости у него все нормально. Правильно идет в отбор, - считает Гусев. - По-моему, швед еще никому не нанес травму. Он всегда играет в мяч, а не в ноги. Он сам по себе довольно крупный игрок, поэтому когда на тебя несется, всем становится страшновато.
– А что же надо ему в себе исправить?
– Просто иногда нужно совладать со своими эмоциями – убрать крики, шум, гам. Не стоит бросаться на судей – это перебор. А в остальном – все нормально.
"Спорт-Экспресс"
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